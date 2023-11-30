За словами фахівців, блокада - це насамперед удар по малому та середньому бізнесу.

Свій протест польські перевізники припиняти не збираються. Тим часом втрати для нашої держави через таку транспортну блокаду сягнули вже понад 400 мільйонів євро. Це дані Федерації роботодавців України. Втім, чітко вирахувати всі збитки просто неможливо.

Чому ж ані українська, ані польська влада, ані ЄС не можуть покласти край вакханалії на кордоні? І які загрози це несе єдності Євроспільноті? Розбиралася Ольга Жидецька.

Мільйонні втрати щодня. Український бізнес рахує збитки через блокаду з боку польських перевізників. У чергах на перетин кордону стоять майже три тисячі фур. День простою кожної - втрачені гроші й можливості.

Андрій Богомолов, директор логістичної компанії:

Примерно это прямые затраты от 100 до 200 евро в день на каждом транспортном средстве. Расходы на сегодняшний день на перевозку увеличились практически в три-три с половиной раза в связи с этим.

До блокади кордону 100% перевезень логістична компанія Андрія Богомолова здійснювала через Польщу. Тепер машини або стоять, або шукають альтернативні маршрути через інші держави - це знову таки здорожчання. Та й не всі товари підходять для довгих подорожей та тривалого чекання.

Андрій Богомолов, директор логістичної компанії:

Это касается продуктов питания - с ними проблема. У нас, по-моему, машина с мясом простояла 12 дней на границе. Ну вы же поимаете – это продукт скоропортящийся. Не важно даже, если он заморожен, то тоже есть проблемы.

За словами фахівців, блокада - це насамперед удар по малому та середньому бізнесу. Адже затримка постачань імпортної сировини чи складових зупиняє виробництво. Б'є ситуація й по кишенях звичайних українців.

Борис Кушнірук, економіст:

Тут питання може виникати в формуванні дефіциту. Дефіцит провокує зростання ціни. І доволі суттєво. І значно більше, ніж питання логістичних витрат, які можуть виникнути у зв'язку з тим, що продукцію потрібно буде постачати через Румунію.

Українські водії вже помітили здорожчання на чверть імпортного автогазу. Якщо блокада триватиме, поповзуть вгору ціни й на інші товари.

В українському уряді повідомляють: перемови з польською стороною тривають щодня. Але поки що, як-то кажуть, фури й нині там. Напередодні зі страйкарями зустрівся міністр інфраструктури Польщі.

Алвін Гаядхур, міністр інфраструктури Польщі:

Протестувальники, які планували блокування чергових двох прикордонних пунктів пропуску після нашої розмови відмовилася від цих намірів. Я задекларував, що у співпраці з міністром фінансів та міністром внутрішніх справ будуть проводитися перевірки на відрізках доріг, що ведуть до кордону. Це буде комплексний контроль - не тільки документації, а й технічного стану транспорту та дотримання усіх норм транспортування.

В обмін на запровадження перевірок протестувальники обіцяють пом'якшити блокаду. Щодо іншого - польський уряд закликає Україну пристати на їхні вимоги, а саме скасувати обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску. А ще просить Єврокомісію розглянути відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які у березні 2022 ЄС скасував для українських транспортних фірм. Українські ж економісти називають такі претензії щонайменше не дуже порядними.

Борис Кушнірук, економіст:

Втрачають надприбутки. Вибачте, українські перевізники можливо беруть менше за перевезення вантажів, але не забувайте тоді, що коли ви вступали в Євросоюз, то перевізники Німеччини, Франції, Італії теж дуже суттєво постраждали. Але ніхто не займався блокуванням польських перевізників тільки тому, що вони були дешевшими.

Врегулювання ситуації на кордоні ускладнює те, що на сьогодні Польща по суті опинилася у міжвладді. Призначений цього тижня уряд працюватиме лише до середини грудня. А опозиційний - немає повноважень. Напередодні його майбутній очільник Дональд Туск прямо звинуватив чинну владу у бездіяльности.

Дональд Туск, лідер Громадянської платформи:

Оскільки вони вдають, що призначили справжній уряд, то вони могли б вдати й те, що займаються реальними проблемами. Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси.

Блокада українських перевізників на польському кордоні не тільки напружила і без того охололі українсько-польські відносини та завдала економічної шкоди Україні. Страждає й малий бізнес у Польщі та інших європейських країнах, які закуповували у нас сировину та готові товари.

Володимир Фесенко, політолог:

Тому що нормальна торгівля через кордон - це як правило процес, який впливає на обидві країни. І наслідки негативні виникають також для обидвох країн. Це якраз яскравий приклад того, коли егоїстичні економічні, бізнесові, трохи політичні інтереси ставляться вище, ніж інтереси національної безпеки.

А ще ситуація вкотре випробовує на міцність єдність і цінності ЄС.

Борис Кушнірук, економіст:

Є спільне рішення, в тому числі й уряду Польщі, і уряду Словаччини, так, попереднього уряду Словаччини, не нинішнього, але вибачте - це сталість державної політики зовнішньої, вона надзвичайно важлива. Вона не може мінятися кардинально від зміни уряду. Це не європейський підхід.

Ситуацію на польсько-українському кордоні обговорять на Раді ЄС з питань транспорту, що відбудеться 4 грудня у Брюсселі. Тим часом у Єврокомісії запевняють: поки й мови бути не може про повернення системи дозволів для українських перевізників. Водночас Києву пропонують створити додаткові смуги руху для порожніх вантажівок, які повертаються з України.