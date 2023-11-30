Єдиним бар'єром, який стримує Україну від вступу до НАТО, є російська агресія - Мусієнко (відео) [ Редагувати ]
Єдиним бар'єром який стримує Україну від вступу до НАТО, є російська агресія та продвоження війни. Україна де-факто є членом оборонного Альянсу. щоправда а неї не поширюється дія Статті 5 по колективну безпеку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Підготовка українських військових, яка відбувається на полігонах країн НАТО, взаємодія яка є, комунікація, постачання зброї, логістика - на високому рівні! І коли під час цього саміту (НАТО у Брюселі 29 листопада - ред.) забрали питання політичної частини, я думаю це пов'язано із ти, що політична частина у нас іде і так у рамках нашої інтеграції до ЄС, там багато в чому ці вимоги збігаються. І це було прибрано.
Але це не є повноправне членство в Альянсі. Нажаль, на нас не поширюється дія Статті 5. Не поширюється в повній мірі елементи колективної безпеки, які гарантує Альянс і яких ми прагнемо, до якого прагне український народ, це показують всі соціологічні опитування.
І ясна річ, основним бар'єром, який стримує зараз від вступу і від рішення країн НАТО при прийняттю України це є російська агресія, продовження війни. Ми розуміємо, що це вибір до країн НАТО, чи готові вони безпосередньо втручатися і брати участь у конфлікті.
До речі, під цю зустріч було підготовлено ряд аналітичних звітів. Німецький досить цікавий, тому що німецькі фахівці кажуть, що зіткнення військове Німеччини і росії, і як наслідок, НАТО і росії, може бути неминучим впродовж 6-10 років... раніше подібних звітів не публікувалося...
Можливо там все ж таки політики і суспільство будуть думати, так моке все-таки варто зупинити росію зараз тут, щоб не допустити потім, щоб через 6-10 років вона відновилася", - розповів Олександр Мусієнко.
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