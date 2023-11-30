На саміт ОБСЄ приїхав лавров: як відреагував світ [ Редагувати ]
Про єдність та загальні європейські цінності - історія з Північної Македонії. Там триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ в рамках ОБСЄ. За стіл організації повернулася росія. Вперше від початку повномасштабного вторгнення. У Скоп'є, попри санкції, приїхав лавров. Йому пішли на поступки, аби він взяв участь у засіданнях.
Хто відмовився сидіти за одним столом з представником країни-агресорки, а хто ні? І чому ОБСЄ паралізована без москви - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
З початком вторгнення росії в Україну голові МЗС заборонено в'їзд на територію ЄС. І майже за 2 роки він не був у жодній країні Європейського Союзу. Але нині лавров у Скоп'є на запрошення Північної Македонії. Ця країна головує зараз в ОБСЄ. Російському міністрові вдалося сюди потрапити лише після того, як Греція відкрила повітряний простір для його літака. Простіше було через Болгарію, але там поставили ультиматум - впустять російський борт, тільки якщо на ньому не буде офіційної представниці МЗС марії захарової. Після повітряних перипетій - лавров у залі засідань. Але теплої ванни чекати не варто.
Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки:
Для лаврова - це буде гарна можливість почути напряму від решти учасників, чому росію засуджують та ізолюють. А потім він зможе повернутися до кремля і доповісти господареві кремля, що Європейський Союз і ОБСЄ залишаються об'єднаними в засудженні агресивної й протиправної поведінки росії.
За круглим столом ОБСЄ - одразу кілька порожніх стільців. Українського міністра Кулеби немає саме тому, що приїхав лавров. Немає і головного дипломата США Ентоні Блінкена. До Скоп'є він прибув напередодні: відвідав робочу вечерю та провів зустріч із головою ОБСЄ. Але покинув засідання до приїзду лаврова - це жест солідарності з Україною. Пустують також стільці Польщі та балтійських країн.
Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії:
Я думаю, що замість того, щоб сидіти разом з лавровим за столом ОБСЄ, він повинен бути підданий суду за військові злочини.
Але лавров таки виступив в ОБСЄ. Звинуватив її в перетворенні на придаток НАТО та ЄС та засумнівався в життєздатності. Його промову бойкотували члени української делегації, демарш влаштували й кілька інших дипломатів, які поспіхом покинули стіл. ОБСЄ зараз переживає найбільшу кризу з часу заснування. А все тому, що росія блокує критично важливі рішення. Вона не дає прийняти бюджет, проводити зустрічі, розширювати закордонні місії. Відмовилася погоджувати кандидатуру Естонії для головування у 24-му році. Організація зараз паралізована, і як висловився австрійський міністр - перебуває на апараті штучного дихання. Запрошення лаврова це спроба подолати кризу в ОБСЄ.
Александр Шалленберг, міністр закордонних справ Австрії:
Емоційно я цілком розумію друзів України, які вирішили не приїжджати. Але я вважаю, що це все-таки організація, яка нам потрібна не тільки через труднощі з росією, але для Центральної Азії, для Південного Кавказу. Нам потрібна ця платформа для діалогу.
Оскільки усі рішення ОБСЄ мають прийматися одноголосно, то росії легко вдалося ветувати плани організації щодо України.
З осені 2021 через москву закінчилися три місії ОБСЄ в Україні, зокрема і та, що моніторила припинення вогню на Донбасі. Хоча попри офіційні перешкоди та відсутність бюджету - після повномасштабного вторгнення організація запустила одразу кілька українських програм. Допомагає з реформами, займається розмінуванням та підтримує відновлення країни. Ці програми росія не може заветувати, бо вони оплачуються не з бюджету ОБСЄ, а завдяки пожертвам країн-членкинь.
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини:
Підступна гра російського уряду полягає в тому, щоб використовувати свою жорстоку війну проти України, щоби знищити організації, які покладаються на мирне співіснування та співпрацю. І ми не дозволимо цьому статися.
Організацію з безпеки й співробітництва в Європі заснували після Холодної війни для послаблення напруги між Сходом та Заходом. Серед її завдань - підтримувати мирні перемовини та попереджати кризи. Очевидно, що організація не впоралася із завданням, і один із її членів напав на іншого. А тепер росія ще й утримує ОБСЄ в заручниках, шантажем та відвертими погрозами. Тож Київ закликає ОБСЄ виключити росію.
Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України:
Ситуація в ОБСЄ дуже складна, дуже болісна. Але вибір дуже простий - або повільна смерть з росією, або нове життя без неї.
За майже 50-річну історію організації був лише один випадок призупинення членства країни. Це сталося з тодішньою Югославією у 199 за масові порушення прав людини. Тоді використали механізм "консенсус мінус один голос". Але у випадку з москвою він не пройде, бо серед 56 країн знайдеться ще як мінімум одна, яка проголосує проти - співучасниця білорусь чи та ж Угорщина.
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