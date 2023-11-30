На росії відвідали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні. Це вдалося зробити через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та рф. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави.

Працівники нашого Офісу поспілкувалися із росіянами та вкотре переконалися, що наша країна дотримується Женевських конвенцій. Кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки.

Щодо медичної допомоги, то вона також надається за зверненнями військовополонених. Також кожному передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами.

Росіяни, своєю чергою, поспілкувалися із нашими захисниками. З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам, - написав Лубінець.

Про обмін відвідин написала і російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

Мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. Многие из них сообщили, что компетентными российскими органами им была представлена возможность позвонить родственникам по телефону. Ряд украинских военнослужащих передали письма и видеобращения для родственников.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся в серпні. Відтоді росіяни блокують процес.

У жовтні президент Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону. Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам.