Історія скіфського золота, хай і зі щасливим фіналом, але змушує замислитися, як в умовах війни забезпечити культурну спадщину? Як полегшити пошук та повернення національних цінностей? Ярина Марків поспілкувалася з представниками Музею вкраденого мистецтва. Вони знають відповіді.

Ласкаво просимо до віртуального Музею вкраденого мистецтва.

Цифровий прототип - фондів Маріупольских музеїв - краєзнавчого та художнього імені Куїнджі... "Відкритий" на сайті 24 на 7. Сюди можна "прийти" з комп'ютера чи смартфона і самостійно оглянути 3D-зображення артефактів, творів мистецтва, які росіяни знищили чи розікрали.

Олена Зенченко, артдиректорка проєкту:

Це настільне Євангеліє надруковане у Венеційській друкарні грецькою мовою 1811 року. І ми відтворювали його в 3D. Сторінки вирізали з відео.

Закарбувати мистецтво, яке стерли й поцупили, та задокументувати воєнні злочини росіян - така головна мета проєкту молодої команди-розробників ентузіастів.

Ми документуємо те, що в нас було вкрадено, як воно виглядало, і додаємо інформацію про те, куди воно зараз поділося.

Олена Зенченко, артдиректорка:

Вибрали Маріуполь, бо це була перша гучна історія викрадення культурних пам'яток. Окупанти прямо зазняли, що вони забрали, і ми змогли верифікувати всі ці пам'ятки, картини.

Росіяни розікрали й спалили краєзнавчий музей у Маріуполі.

На Художній музей Архипа Куїнджі скинули авіабомбу. Десятки тисяч експонатів втрачено. І це тільки втрата одного міста! Скільки ж усього пам'яток мистецтва росіяни знищили чи викрали з України? Архівів, творів приватних колекцій, інвентарних книг? Україна не тільки не знає про їх долю, а й не має повного переліку втраченої спадщини. Як і напрацьованого механізму її повернення.

Денис Яшний, співробітник національного заповідника "Києво-Печерська Лавра":

Також є предмети, які були видобуті з незаконних археологічних розкопок, наприклад, Донецької області й АР Крим в Севастополі. Ми не відносили їх до частини музейного фонду України. Ми просто про них не знали, бо вони були видобуті пізніше. І нам дуже складно буде довести своє право на ці предмети.

Нещодавно НАЗК запустило базу викрадених росією культурних цінностей. Вона вже налічує 245 культурних обєктів. Водночас громадські організації, волонтери, музейники, журналісти, ентузіасти проводять власні розслідування.

Наприклад, видання "Тексти" знайшло у відкритих онлайн-каталогах двох російських музеїв (Ермітажу та Державного історичного в москві) - 110 тисяч археологічних знахідок, які в різний час вивезли з території сучасної України.

Євген Савісько, релігієзнавець, культуролог, письменник:

Вся історія створення московської держави починається з грабунку України. Найперше це здійснив князь Андрій Боголюбський, який 1155 році викрав ікону, відому як ікона Вишгородська, ікона Пресвятої Богородиці. А нині вона відома як Володимирська ікона Божої матері. Ікона номер 1 для росії.

Нині ж, за словами експерта, культурну спадщину України викрадають не дилетанти, а професіонали.

Євген Савісько, релігієзнавець, культуролог, письменник:

Організація викрадення культурних цінностей з окупованих українських територій проводиться під керівництвом безпосередніх керівників федеральної служби безпеки росії та міністерства культури.

Водночас музейники на неокупованих територіях - роблять все можливе, щоби вберегти культуру. Зокрема, на Рівненщині у державному історико-культурному заповіднику Острога з початком вторгнення сховали найцінніші експонати й підготували їх до евакуації. А натепер - зацифрували всю фондову колекцію!

Андрій Брижук, заступник директора Державного історико-культурного заповідника міста Острог:

78 тисяч експонатів, і про них інформація оцифрована. Монети, ікони, речовий фонд етнографія, книги, книжний фонд, документальний фонд, археологія. Все, що зберігає й оберігає наш музей.

Тепер оцифроване в програмі, під'єднане до Музейних фондів України. А ще - опубліковане на власному сайті, який тепер слугує онлайн-музеєм! Гроші на сканування отримали завдяки гранту.

Андрій Брижук, заступник директора Державного історико-культурного заповідника міста Острог:

Поєднання електронного сканування та усного дає нам можливість убезпечити експонат в інформаційному плані.

В музеї Острога весь фонд записаний з 1974 року - це понад три сотні книг! І всі вони мають цифрові копії. Якісно оцифровані експонати, побільше верифікованих даних, а ще допомога в дослідженні та фінансова підтримка - це те, що наразі дуже потрібно для документування злочинів й розробникам Музею вкраденого мистецтва.

Ми плануємо продовжувати. Хочемо розширити музей Маріуполя, і в майбутньому перейти до інших регіонів - до Херсону, до Криму.

Якщо ви так і не встигли відвідати Маріупольский музей до окупації - зробіть це зараз, хоч і онлайн. Зайдіть сайт "Музею викраденого мистецтва" через браузер на будь-якому девайсі, натисніть "Заглянути" й подорожуйте кімнатами тимчасово викраденої, але не стертої української культурної спадщини.