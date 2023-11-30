володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року. Про це на закритому брифінгу для преси заявив високопосадовець Держдепартаменту США, передає Reuters.

Чиновник, який розмовляв із журналістами на умовах анонімності, заявив:

Я очікую, що путін не укладатиме мирну угоду до того, як побачить результати наших виборів.

Дипломат уточнив, що це не тільки його особиста думка, а й "погляд, що широко поділяється".

Саме в цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні на зустрічі глав МЗС країн НАТО 28 листопада у Брюсселі.

Заява з Держдепартаменту США пролунала на тлі побоювань про можливе повернення до Білого дому Дональда Трампа, який, як і інші республіканці, виступає проти широкої військової допомоги Києву.

Про те, що путін має намір продовжувати війну проти України, заявив на брифінгу і координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, цієї зими російська армія повернеться до торішньої тактики знищення української енергетичної інфраструктури.

Ми очікуємо, що росія повернеться до цієї жорстокої тактики і знову спробує провести кампанію зі знищення критично важливої енергетичної інфраструктури України. За останні пару днів ми бачили кілька авіаударів, завданих росіянами, які, схоже, спрямовані на оборонні системи, встановлені українцями для захисту своєї енергетичної інфраструктури, а у вихідні вони зробили велику атаку безпілотників на Київ та інші міста... Президент путін, схоже, має намір продовжувати цей конфлікт і донести його безпосередньо до українського народу в найхолодніший місяць року.

За останніми соціологічними опитуваннями, у росії прихильників мирних переговорів з Україною вперше стало більше, ніж адептів війни.

За даними дослідницької групи Russian Field, майже половина росіян (48%) вважає, що росії потрібно розпочинати мирні переговори, 39% виступають за продовження бойових дій.