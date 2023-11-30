До України може повернутися ще одна група дітей, викрадених росією. Про це повідомив прем'єр Катару. Ця країна виступає посередницею в перемовинах з агресоркою - рф. Завдяки дипломатичним зусиллям монархії, додому вже приїхали четверо неповнолітніх українців.

Катар зараз головний посередник в перемовинах щодо звільнення ізраїльських заручників. Як так сталося, що невелика країна стала одним із головних кризових перемовників у світі - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Роль Катару на міжнародній арені стає все помітнішою. Країна стає головною перемовницею в численних кризових ситуаціях. Саме завдяки зусиллям уряду країни відбувається звільнення ізраїльських полонених в Газі. Катар подає себе нейтральною стороною.

З одного боку, має добрі відносини із Заходом, навіть розмістив на своїй території американську військову базу - одну із найбільших в регіоні. З іншого боку, має не гірші відносини із ХАМАСом та іншими ісламістськими організаціями, які в багатьох країнах вважаються терористичними. У столиці країни Досі базувалася штаб-квартира Талібану під час війни в Афганістані. А останні 10 років працює головний офіс ХАМАСу та живе політична верхівка угруповання. В уряді Катару пояснюють, що дають прихисток цим угрупованням за запитом США. Тобто по суті, виконують брудну роботу Заходу, який воліє не вести перемовини з терористами.

Нікі Морган, членкиня палати лордів парламенту Великої Британії:

Більшість лідерів ХАМАСу перебуває у Катарі, тож цілком природньо, що саме він намагається вирішити ці питання. Заходу у цьому випадку набагато важче виступати посередником. Тож добре, що виникають нові гравці, які можуть допомагати, хоча ми розуміємо, що вони мають свої інтереси, коли це роблять.

За останні два десятиліття Катар все більше стає в пригоді Заходу. Спочатку він завоював репутацію посередника на Близькому Сході. Визволяв американських полонених в Ірані, викрадену швейцарку в Ємені та заручників у Малі. Усі ці успішні випадки перемовин додали ще більшої ваги країні на міжнародній арені. Тож тепер вплив Катару виходить за межі Сходу та Африки. Він бере активну участь у перемовинах з росією. І тут вже теж показав результат. До України повернулася перша четвірка дітей, яких викрала країна-агресорка. І як обіцяє прем'єр країни - не остання. Загалом до рф депортували майже 20 тисяч неповнолітніх українців.

Джасім Аль Тані, прем'єр-міністр Катару:

Катар виступає посередником у різних конфліктах, не лише в тих, які відбуваються в нашому регіоні. І це те, що лежить в основі зовнішньої політики країни. Це внесок такої маленької країни в міжнародний мир і безпеку. Ми виконували цю роль на основі запиту українців, ми з ними перебуваємо в постійному спілкуванні, як можемо допомогти, і ми використовуємо канали зв'язку та відносини, які маємо з росією, щоб забезпечити повернення цих дітей. І наші зусилля тривають. Ми сподіваємося, що ще одна група повернеться до своїх сімей перед святами.

За заслуги Катару перед Заходом, йому навіть надали статус "основного союзника поза НАТО". Країні ж такі миротворчі заслуги необхідні для іміджу. Яким би багатим не був Катар, завдяки запасам природного газу, це маленька країна. А їй хочеться бути на рівних із сусідами - значно більшими Об'єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією. Також це відбілювання репутації. Успіхи на міжнародній арені відвертають увагу від авторитарного правління та численних порушень прав людини в Катарі. Там пригнічують свободу слова, зловживають трудовими мігрантами, зневажають права жінок.

Бен Еммерсон, юрист з міжнародного права, прав людини:

Ми постійно чуємо - Іран підтримує ХАМАС, але насправді головний спонсор ХАМАСу - це Катар. Але оскільки Велика Британія, США та інші західні країни обережні з Катаром, не хочуть викривати його роль через обсяги співробітництва, він сміховинно зараз відіграє роль перемовника та миротворця. І західні уряди, і преса воліє закривати очі на те, що Катар - це справжнє джерело фінансування ХАМАСу.

Геополітична стратегія Катару працює. Захід нарощує з ним співпрацю. Країна продовжує збагачуватися завдяки постачанню енергоресурсів до США та Євросоюзу. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну - саме з Катаром країни ЄС терміново вкладали угоди, щоби замінити російський газ.