На засіданні ОБСЄ у Скоп'є делегації шести країн, у тому числі України, залишили залу під час виступу глави російського МЗС сергія лаврова. Він у відповідь перервав свій виступ і англійською попросив дати йому спокій: "Can you leave me alone, please?" (Можете дати мені спокій, будь ласка? Дякую).

Через присутність лаврова на зустрічі від участі у ній відмовилися глава МЗС України Дмитро Кулеба, а також міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Візит лаврова не був неочікуваним, ми знали, що наші партнери зацікавлені у тому, щоб органіщація все-таки збереглася, щоб організація була розблокована, тому що вже рік не було бюджетів, рік, як втратили повноваження керівники цієї організації...

Організація практично не могла працювати нормально. І йшлося про те, чи варто її намагатися врятувати, у тому вигляді, у якому вона є, чи все-таки погодитись, що вона вмерла. І її перезасновувати...

..Бойкот росії був абсолютно очевидним, вони не можуть записати цю зустріч у своє портфоліо перемог. Більше того - сьогодні були такі смішні ситуації! Мабуть, вони думали, що аж так шантажують організацію, що до них будуть ставитись з повагою, а от прийшов лавров...

Одразу, як тільки він заходив, вже багато членів делегацій встали і вийшли. Українська делегація, звичайно, була першою. Ми просто хотіли показати, що це хочемо з цією людиною знаходитись в одному приміщенні...

Коли вони (росіяни - ред.) там сиділи, були дуже жорсткі заяви і з боку керівництва, і з боку парламентської асамблеї ОБСЄ, і національних делегацій. І вони тікали!, - розповів Микита Потураєв.