Евакувати поранених могли б роботи. Якби таких машин в українському війську було достатньо. У Міністерстві цифрової трансформації планують створити цілу Армію роботів та РЕБів. Отже, про хайтек, який дозволяє зберегти життя військовослужбовців, і робить ЗСУ ще більш боєздатними - далі в нашому сюжеті

Це фронт під Бахмутом. Місце, де росіяни постійно штурмують і намагаються відбити втрачені висоти. Тут активно працює російський фронтовий хайтек. Різноманітні дрони та РЕБи. Тому тут без прикриття безпілотниками та радіосистемами - підрозділ на "нулі" довго не виживе.

Нам повідомляють чи над нашими позиціями про ворожі БПЛА. Бо є такі, що висять на 2.5 кілометра зверху і бачать нас.

Валерія Іонан, заступниця міністра Мінцифри з питань євроінтеграції:

Направду ми запускаємо дуже важливий проєкт, в першу чергу для всіх вас. А також для всіх тих, хто хоче посилювати й покращувати ефективність державної служби.

А це вже столиця. Тимчасове сховище у паркінгу - локація заходу від Мінцифри. Ці люди зараз реформують державне управління - замінюючи папери та чиновників на алгоритми в смартфоні.

Сама війна вона сильно змінилася, і те, що є зараз, не відповідає тому, що було в нас в 14 і 15 роках. Сьогодні воюють технології.

Один з учасників - Іван Начовний. Зараз він чиновник. Замісник керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А це він же, мобілізований викладач, офіцер танкіст. Двадцять п'ятого вересня чотирнадцятого року в Пісках під ДАПом. Захисник ДАПа.

Тоді його знали здебільшого по позивному - "Гном". Тепер Іван - один з тих, хто на практиці впроваджує цифру в управління. І розуміє важливість технологічної модернізації тилу. І головне - фронту.

Іван Начовний, замісник Голови Дніпропетровської обласної ради:

Нові цифрові рішення дозволили вчасно відреагувати на той виклик, який нам подала російська імперія. Наразі ті хлопці, що зі мною були в 14 і 15 році, вони майже всі змінили кваліфікації. І частина з них є операторами БПЛА, частина пішла в засоби РЕБ, частина пішла в кіберрозвідку.

Днями Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації розповів про скорий старт програм Армія роботів та Армія РЕБ. Схоже, що досвід Армії дронів, тобто програми масованого створення повітряних дронів, хочуть масштабувати для виробництва наземних дронів та систем РЕБ. Від різноманітних глушилок та окопних приладів, які сигналізують про підліт ворожого коптера, до більш потужних систем і головне сталого зв'язку.

Валерій Яковенко, експерт з безпілотних технологій:

Коли ми говоримо про виробництво - кількість обладнання, яке виробляється з українських комплектуючих, з комплектуючих, які постачаються зі світових ринків, збільшується щотижня. І якщо порівнювати, я б сказав, що та революція, котра в нас відбулася щодо побудови інфраструктури зборки та виробництва дронів, зараз таку саме революцію ми побачимо і на інших напрямках, наприклад РЕБах.

Фронт у цей же момент. Кліщіївка. Наші зв'язківці йдуть за наступаючою піхотою. Навкруги гримає - вони жартують.

Сьогодні наша черга штурмувать... А так, якщо чесно, то без нас можна обійтись. Без піхоти можна обійтись. А от без ВМЗ, яка харчує нас, обійтись не можна. Попробуйте солдата не погодувати.

Росіянам місцями вдало, місцями не дуже, але вдається глушити український зв'язок. Це реалії війни на землі.

Якщо проєкт з Армією РЕБів спрацює - захищеність підрозділів може суттєво зрости. І що дуже важливо - за відносно невеликий час. Інформація по таких системах максимально закрита, але вони є - і дуже різноманітні.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач:

Ми сьогодні якщо говоримо про дрони, ми в першу чергу згадуємо повітряну компоненту. В другу чергу згадуємо морські безекіпажні катери, надводні та морські дрони підводного типу. Але ми не так багато говоримо про сухопутні дрони, які можуть що робити? Дистанційно мінувати територію або евакуювати пораненого Є і ті, що можуть дистанційно вести вогонь з використанням крупного калібру мінометів, і інших засобів ураження, протитанкових ракет.

Теж саме стосується Армії роботів, тобто програмі масового виробництва низки моделей сухопутних безпілотників. Для мінування на полі бою, евакуації поранених, підвозу боєприпасів, ато й ось так. Як мобільна вогнева точка.

Через безпрецендентні випробування Україна зараз один зі світових лідерів цифровізації та впровадження хайтеку у повсякденне життя. І ці навички зараз працюють не тільки на тил, а і прямо на фронт.