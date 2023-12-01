Жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає. Це лише фантазії західних журналістів, яким за два роки вйни стало не так цікаво писати про українськиїх войїнів, які в окопах мужньо боронять Батьківщину від російських загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

"Для Заходу є критично важливим єдність військового та політичного керівництва Украни. Що стосується конфлікту - він апріорі неможливий, адже головком призначений рішенням президента. Це пряма його компетенція, пряма його вертикаль.

Використання слова "конфлікт" недоречне, адже саме президент визначає хто буде очолювати цей напрямок, цю вертикаль у країні. І відповідно, людина, яка очолює, вона є частиною президентської команди.

Уоли 24/67 протягом двох років триває війна, можуть бути різні настрої , різні ситуації, різні моменти, які кожен може інтерпретувати, додаючи якихось драматичних фарб. А насправді конфлікт вигадка для того, щоб створювати якусь інформаційну активність навколо цієї теми, навколо України.

Адже писати про те, що українці в окопах героїчно боронять свою землю, повільно, але просуваються, вже не так цікаво західним журналістам, їм хочеться драми. Такий drama-queen характерно для міжнародних медіа...

Для того, щоб отримати хоч якусь можливість потрапити на шпальти, репортери, які пишуть про українську ситуацію, вони придумують додаткову драму. Для того, щоб розуміти, як працює політика, достатньо побачити, як вона працює в тій самій Америці. Наприклад, там теж бували між президентом США і колишнім начальником штабів Міллі ситуації, які за бажання можна інтерпретувати набагато драматичніше, ніж вони є насправді. А насправді це є робочі моменти, - розповів Сергій Лещенко.