Висновки міжнародних експертів доводять, що поряд із будинком не було жодних військових об'єктів.

На його руках кров двадцяти трьох жителів Умані. Прокуратура оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашу. 28 квітня цього року він віддав наказ про проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині. Серед двадцяти трьох загиблих - шестеро дітей, ще одну особу вважають зниклою безвісністю.

Це були перші кадри після ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані - місцеві жителі на світанку фіксували наслідки атаки. Щогодини з'являлася інформація про нових загиблих. Цього разу росіяни вбили 23 людини, шестеро з них - діти.

Разом із рятувальниками на місці працювали й правоохоронці. І ось тепер, за сім місяців після страшного теракту, вони розповідають про цю роботу. За цей час провели сотні слідчих дій, понад 130 оглядів, більш як 70 експертиз, 228 осіб визнані постраждалими.

В'ячеслав Гурін, начальник ГУНП в Черкаській області:

Пошук потерпілих, пошук осіб, які могли бути коригувальниками, які могли надавати інформація для нанесення ударів, були створені групи ідентифікації, які шукали родичів і супроводжували їх до місць відбору біологічних зразків.

Слідство встановило ім'я того, хто наказав атакувати місто. Це російський генерал Сергій Кобилаш, який, зокрема, керував килимовим бомбардуванням Маріуполя.

Юрій Погасій, керівник УСБУ в Черкаській області:

Є уродженцем України, м. Одеса, наразі проживає у місті москва, він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільних обєктах, і саме він є відповідальним за надання наказів.

Висновки міжнародних експертів доводять, що поряд із будинком не було жодних військових об'єктів. А отже, росіяни навмисно атакували цивільних.

Катерина Шевцова, керівниця прокуратури Черкаської області:

Зазначеному воєначальнику повідомлено про підозру у віддані наказу про вчинення дій спрямованих на порушення законів та звичаїв ведення війни, що передбачено міжнародними договорами, згоду на виконання яких надано Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

На місці трагедії знайшли й рештки ракети. Це дозволило визначити серію та рік виробництва, також відомі місце пуску ракети та її траєкторія.