Одеська котельня, велика труба, яка впала під час негоди, сьогодні запрацює в цілодобовому режимі. Фахівці визначили, що це безпечно і з точки зору стану обладнання, і з міркувань екології. Водночас на об'єкті тривають протиаварійні роботи. Адже уламки труби, що впали з великої висоти, частково зруйнували будівлю котельні. Детальніше - в репортажі моїх колег з Одеси.

Протиаварійні роботи тривають майже цілодобово. Велика труба, що впала під час снігового шторму, частково зруйнувала будівлю котельні. Важкі уламки бетону пошкодили стіни та дах. Працівники, які були на зміні, не постраждали, і саме вони вберегли місто від великої біди.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеса":

Всі були налякані. Але вони не розгубились. Виконували свою роботу до кінця. Якби вони вчасно не перекрили електрику, не перекрили газ, то наслідки, я кажу, могли б бути непередбачувані.

Вдалося врятувати й більшу частину обладнання. У перші дні після негоди, виробництво, яке забезпечує теплом 120 тисяч одеситів, запустили тільки вночі. Це давало можливість хоч трохи прогріти всі. Тепловики чекали на результати експертизи обладнання та висновки екологів: чи не призведе нову висоту труби до погіршення стану повітря. Фахівці заспокоїли: викиди безпечні навіть для будівельників, які працюють у трубі, витягуючи залишки бетону.

Геннадій Труханов, Одеський міський голова:

Ми можемо проводити роботу, не зупиняючи роботу котельні. Тому що це не вугільна котельня. Це - газ. І це безпечно для мешканців домівок поблизу.

Тож, попри те, що розбір завалів триває, сьогодні котельню запустили в цілодобовому режимі.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеса":

Котельня обладнана двома котлами, це майже 200 мегаватів. Один з котлів - резервний. Всі мешканці Пересипського району в повному обсязі підтримують тепло. Школи, сади, лікарні.

Водночас будівельники розбирають аварійні частини будівлі. Після цього можна зробити тимчасові укриття. Щоб котельня змогла відпрацювати зиму. За сезон мають вирішити, чи можна відновити трубу, чи потрібно звести нову. Лишається відкритим питанням: що, крім негоди, призвело до падіння. Адже ремонтували конструкцію 9 років тому.

Геннадій Труханов, Одеський міський голова:

Такий, некапітальний ремонт, але те, що мали зробити, ми зробили. Ми маємо знати відповідь: чому, що сталося, щоб надалі у нас не було таких випадків.

Знати причину руйнування вкрай важливо, адже більшість великих районних котелень Одеси мають такий самий вік.