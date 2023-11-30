90 років тому в Україні була вперше пересаджена трупна нирка молодої жінки. Це була перша у світі посмертна трансплантація органу від людини до людини. Це зробив харківський хірург Юрій Вороний.

Нині трансплантологія потужно розвивається в Україні навіть в умовах війни. Держава підтримує цей передовий медичний напрямок, який дозволяє врятувати життя сотень хворих. За надскладні операції беруться все більше клінік країни. Але чи всі вони показують гідні результати? Та можуть гарантувати хворим повноцінне та якісне життя? Роман Барашев з'ясовував.

У цій операційній Інституту Шалімова хірурги роблять пересадку нирки. Жінка вирішила стати донором для свого сина.

У цій - пересаджують печінку. Це вже 32 подібна операція за рік.

Олександр Усенко, директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Рятування життя в період війни найбільш актуально, але й на фоні війни трансплантація розвивається, робиться і знаходить підтримку серед людей і влади.

У відділі трансплантації нирки Вадиму - після важкого поранення - провели вже кілька операцій.

Вадим Коцюба, військовослужбовець 5 окремої десантно-штурмової бригади:

Вогневе поранення. Пройшла куля через бік, пошкодила нирки, видалили 2 нирки. Проходжу діаліз, готуємось до пересадки.

Тепер чоловік живе без 2-х нирок і селезінки. Втім, трансплантологи кажуть: роблять усе, щоб повернути людину до повноцінного життя.

Рубен Зограб'ян, завідувач відділу трансплантації нирки:

Організм не може жити без двох нирок взагалі. Тому або гемодіаліз пожиттєвий, або трансплантація нирки. Його батько погодився відразу дати йому свою нирку для трансплантації.

Іван Коцюба, батько пацієнта, донор:

Дитину треба виручати. Як дитина буде жити без органа?

У хлопця був вибір: отримати орган від родичів чи дочекатися нирки від донора, який раптово загинув, наприклад у ДТП. Посмертну трансплантологію стали впроваджувати в Україні відносно недавно.

Рубен Зограб'ян, завідувач відділу трансплантації нирки:

Стала збільшуватись кількість трансплантацій від померлого донора. На сьогодні в нашому відділені виконано 48 трансплантацій за цей рік, із них половина - від померлого донора, половина - від родинного.

Родинна трансплантація має деякі переваги, кажуть лікарі.

Рубен Зограб'ян, завідувач відділу трансплантації нирки:

В процесі лікування, після отриманих поранень, а в нього багато їх було, йому була перелита велика кількість донорської крові. То була кров від різних донорів, і є небезпека, що антигени можуть негативно повпливати на подальшу функцію трансплантованої нирки.

Задача лікарів - мінімізувати всі ризики.

Цей рік для українських трансплантологів має особливе значення. Рівно 90 років тому в Харкові була виконана перша пересадка нирки. А в умовах війни досвід українських хірургів - просто унікальний.

Олександр Усенко, директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Їдуть на допомогу наші західні партнери. Із задоволенням запрошують наших фахівців, тому що нашій клініці є що представити, є що показати, і люди з задоволенням дивляться на наш досвід. Ми працюємо на дуже гідному рівні, ми забезпечені всією апаратурою, якої нема і в деяких західних клініках.

Ігор воює з 2014. 2 роки тому після важкого поранення перед ним постав вибір: або трансплантація печінки від посмертного донора, або смерть. Чоловіку пересадили печінку від 50-річного донора. Сьогодні - прийшов перевірити стан здоров'я.

Олександр Гриненко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки:

Практика показує, що десь близько року пацієнти підтримують контакт з лікарнею, згодом необхідність в цьому різко знижується, хворі залишаються на одній таблетці в день і вже телефонному режимі.

Ігор Луньов, військовослужбовець:

Себе почуваю добре. Займаюсь спортом. Боксер. Грушу молочу. Мені 63 роки, але відчуває себе на 40.

Ірині трансплантацію печінки від посмертного донора зробили 4 місяці тому.

Ірина, пацієнтка:

З початком війни - чи це емоційно, чи це стрес - я стала дуже швидко втрачати вагу, і в мене став з'являтися живіт. Гепатит активно почав вбивати мою печінку. Ми пішли до інфекціоніста, і він сказав: у моєму випадку тільки трансплантація. Сказав: йдіть до Інституту Шалімова, там роблять мегатрансплантації, там досвід, там професіоналізм. Мені шалено пощастило. Я називаю свій випадок - земна казка, земне диво.

Олександр Усенко, директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Перед війною ми були в Голандії, дивилися, як людина з пересадженими легенями бігала марафон. Люди після трансплантації соціально адаптовані, працюють, грають в футбол, займаються спортом, живуть суспільним життям. В нас були люди, які після трансплантації печінки народжували.

Навіть в умовах війни трансплантація в Україні розвивається швидкими темпами, наголошують лікарі. Для пацієнтів вона безкоштовна - держава сплачує від півтора мільйона гривень за пересадку нирки до 2 мільйонів за пересадку серця.

Олександр Усенко, директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Вдалося досягти при співпраці медиків з урядом, з законодавчою ініціативою, з громадськими організаціями. Тому що раніше громадська думка, суспільство було не зовсім готове до цього, але я дуже радий, що люди побачили, що трансплантація - саме та операція, яка рятує життя.

Але є проблема - наголошує директор центру: трансплантації впроваджують усе більше клінік, а досліджень щодо якості роботи хірургів та життя пацієнтів після пересадки не роблять.

Олександр Усенко, директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова:

Треба ретельно проаналізувати кількість операцій, які виконані в кожній клініці, яким видавали ліцензії, якість цих операцій і використання коштів, які виділені на цю клініку. Таких центрів не повинно бути багато - в регіонах Захід, Схід, Південь, Північ зробити великі фундаментальні центри, де будуть виконуватись усі трансплантації.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

На сьогодні такого реєстру з вивчення результатів немає. Що відбувається в інших центрах - ми не маємо інформації, суспільство не має. Це не є добре, тому що треба знати, хто які результати має, в залежності від цього заключати договори.

Реформа галузі має тривати, наголошують лікарі. Адже донорство рятує людей від смерті. Зокрема, й тих, хто захищав від смерті нас.

Ірина, пацієнтка Центру Шалімова: