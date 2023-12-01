У Кропивницькому провели заняття з живопису для дружин загиблих воїнів [ Редагувати ]
Заняття з живопису для дружин загиблих захисників організували у Кропивницькому. Завдяки такій арттерапії жінок вчать працювати зі своїми емоціями та переживати втрати. Створювати картини їм допомагають професійні художники. А результатом терапевтичних занять стане виставка картин. Побувала на занятті й наша кореспондентка Олена Бринза.
Так свої перші штрихи роблять учасниці занять із живопису у Кропивницькому. Ці жінки пережили важку втрату - загибель чоловіка на фронті. Катерина для майбутньої картини обрала тематику гір. Бо це місце знакове для її родини.
Катерина Пігович, вдова загиблого захисника:
У мене - це символічно обрано, чоловік сам з гір, ми познайомилися з ним у горах. Трошки відпочинку та перезарядки, все-таки це терапія.
Чоловік Катерини - Андрій Кипень. У цивільному житті - лижний інструктор. Тричі був на ротаціях у зоні АТО. І коли сталося повномасштабне вторгнення - знову став на захист України. Загинув у квітні на Запорізькому напрямку.
Катерина Пігович, вдова загиблого захисника:
Завжди казав, оскільки він був сапером, він полюбляв це, він казав: я завжди приходжу перший, там де не пройшли ще танки, артилерія, не пройшла ще розвідка, я проходжу там перший, його позивний був "Варан".
Якою буде майбутня картина: пейзаж, натюрморт чи портрет - кожна з учасниць обирає самостійно.
Валентина Пастухова, вдова загиблого захисника:
Тематика цього проєкту - я живу, тому я буду відтворювати, як я зараз живу - живу я ось так, тому буде в мене такий малюнок. Це два світи, спокій і неспокій, тут військовий, який захищає мене разом з моєю дитиною, поки ми обідаємо, вечеряємо, живемо.
Ці заняття з живопису у Кропивницькому започаткували волонтери разом з художниками.
Анатолій Кімнатний, художник:
Мистецтво і взагалі процес творчості він настільки комплексний, що тут і руки беруть активну участь, і інтелект, і емоційна сфера, і тому людська особистість задіяна тут дуже сильно, і насправді це дуже захоплюючий процес, і тому має дійсно цілющу силу.
Марина Юденко, керівниця регіонального представництва благодійної організації:
У цих творчих майстернях учасниці можуть поспілкуватись між собою, можуть виразити свої емоції на полотнах, свої мрії, які не збулися, бачення того, щоб вони хотіли і як би вони хотіли, виразити свої емоції в полотнах.
І ось штрихи набувають образів та силуетів.
Такі заняття проводитимуть регулярно. І потім зі всіх робіт жінок - організують виставку картин.
по темі
У прикордонних селах Сумщини навчання школярів - це справжнє випробування. Похід до погреба у разі тривоги - тепер звична річ їхнього дитинства.
Як херсонці згадують події, що стали історичними? Як місто живе зараз? Про це розкаже Андрій Анастасов, який був у Херсоні відразу після деокупації та побував там знову на її річницю.
Як в умовах війни забезпечити культурну спадщину? Як полегшити пошук та повернення національних цінностей?
Під вогнем та між ворожими штурмами вивозять поранених та загиблих спеціальні евакуаційні групи. Один день поряд із ними провів наш Станіслав Кухарчук. Під час зйомок він сам опинився під обстрілом. Втім, йому пощастило зняти ексклюзивний матеріал.
Про хайтек, який дозволяє зберегти життя військовослужбовців, і робить ЗСУ ще більш боєздатними - далі в нашому сюжеті.
Він записався добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Був важко поранений: отримав контузію та майже втратив зір. Воїну вдалось частково відновитися завдяки Зевсу, собаці - персональному реабілітологу. Про шлях ветерана розкаже Євген Соломін.