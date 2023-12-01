Ці заняття з живопису у Кропивницькому започаткували волонтери разом з художниками.

Заняття з живопису для дружин загиблих захисників організували у Кропивницькому. Завдяки такій арттерапії жінок вчать працювати зі своїми емоціями та переживати втрати. Створювати картини їм допомагають професійні художники. А результатом терапевтичних занять стане виставка картин. Побувала на занятті й наша кореспондентка Олена Бринза.

Так свої перші штрихи роблять учасниці занять із живопису у Кропивницькому. Ці жінки пережили важку втрату - загибель чоловіка на фронті. Катерина для майбутньої картини обрала тематику гір. Бо це місце знакове для її родини.

Катерина Пігович, вдова загиблого захисника:

У мене - це символічно обрано, чоловік сам з гір, ми познайомилися з ним у горах. Трошки відпочинку та перезарядки, все-таки це терапія.

Чоловік Катерини - Андрій Кипень. У цивільному житті - лижний інструктор. Тричі був на ротаціях у зоні АТО. І коли сталося повномасштабне вторгнення - знову став на захист України. Загинув у квітні на Запорізькому напрямку.

Катерина Пігович, вдова загиблого захисника:

Завжди казав, оскільки він був сапером, він полюбляв це, він казав: я завжди приходжу перший, там де не пройшли ще танки, артилерія, не пройшла ще розвідка, я проходжу там перший, його позивний був "Варан".

Якою буде майбутня картина: пейзаж, натюрморт чи портрет - кожна з учасниць обирає самостійно.

Валентина Пастухова, вдова загиблого захисника:

Тематика цього проєкту - я живу, тому я буду відтворювати, як я зараз живу - живу я ось так, тому буде в мене такий малюнок. Це два світи, спокій і неспокій, тут військовий, який захищає мене разом з моєю дитиною, поки ми обідаємо, вечеряємо, живемо.

Ці заняття з живопису у Кропивницькому започаткували волонтери разом з художниками.

Анатолій Кімнатний, художник:

Мистецтво і взагалі процес творчості він настільки комплексний, що тут і руки беруть активну участь, і інтелект, і емоційна сфера, і тому людська особистість задіяна тут дуже сильно, і насправді це дуже захоплюючий процес, і тому має дійсно цілющу силу.

Марина Юденко, керівниця регіонального представництва благодійної організації:

У цих творчих майстернях учасниці можуть поспілкуватись між собою, можуть виразити свої емоції на полотнах, свої мрії, які не збулися, бачення того, щоб вони хотіли і як би вони хотіли, виразити свої емоції в полотнах.

І ось штрихи набувають образів та силуетів.

Такі заняття проводитимуть регулярно. І потім зі всіх робіт жінок - організують виставку картин.