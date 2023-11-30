Попри погіршення погодних умов українські бійці протиповітряної оборони тримають небо. На минулих вихідних масована атака "Шахедами" показала, що ворог намагається знайти нові способи, як ввести в оману наших захисників. Втім, марно. Воїни мають і досвід, і засоби, щоб реагувати на небезпеку з повітря. Про свою роботу бійці розповіли Анатолію Журавльову.

Коли лунає сигнал повітряної тривоги - бійці за лічені хвилини збираються та виїжджають на позиції, щоб протистояти ворожим атакам з неба.

Дії підрозділів ППО - давно доведені до автоматизму, каже Вадим - він стрілець екіпажу зенітної установки.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Це командна робота, це однозначно. Це не залежить лише від мене, це залежить від усього колективу. Той стоїть з нічником, той з ліхтарем - все розподілено, і у нас суміжна робота - добра. Ми з першого дня разом, з початку війни - відділення держиться, один одного розуміємо і працюємо.

Минулого тижня у Північній операційній зоні Вадим та його побратими відбивали масований удар росіян. На їхньому рахунку - плюс один знищений ворожий безпілотник. Вадим каже: у роботі допомагає і досвід, і регулярні тренування.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Учиться ніколи не пізно, хочеться. Я б і на "киці" навчився б, хотів би навчитися.

Воїн має на увазі ось цю бойову машину.

Німецькі "Гепарди" - дуже ефективна зброя проти повітряних цілей, кажуть бійці, які користуються цими установками. Вони додали до свого активу чотири збиті "Шахеди".

Кирило, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли воно залітає почергово, кожна ціль - захват, обстрілюємо ціль, є підтвердження знищення, захоплюємо іншу ціль, як і було в цю ніч, коли ми працювали.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Завдання одне завжди - 24 на 7 сидиш, чекаєш тривоги, приліт якийсь - по оперативному зв'язку приходить інформація. Готовність, одразу виїжджаємо на позиції. А так що - спочатку думали, що буде як завжди на пару годин. А тут фух-фух, хвилями - сиділи довго, майже всю ніч. Все, що летіло - все збивали.

Олег каже: завдяки цій техніці зручно виявляти повітряні цілі та ефективно використовувати боєкомплект. Ніяк не вплинуло на роботу фахівців минулого тижня й те, що росіяни намагалися замаскувати безпілотники та пофарбували їх у чорний колір.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Воно не важливо. Хоч у фіолетовий, хоч у радугу хай розфарбують, вони все одно будуть збиватися.

Захисники неба зазначають: готові відбивати й ракетні атаки ворога. В цьому їм допоможуть, зокрема, й американські "Стінгери".

Позивний "Опер", військовослужбовець Збройних сил України:

Проти "Шахеда" - він взагалі стовідсотково спрацює. Просто недоцільно використовувати таку "малишку" відносно "Шахеда". Краще збити за допомогою "Гепарда", а цю красуню використати проти крилатої ракети.

Успіхи в роботі захисників українського неба не залишилися без уваги командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Цей "Шахед" відрізняється тим, що пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду - таким чином, щоби ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці розумні, вони професіонали своєї справи й дуже якісно підготовлені. Тому ці "Шахеди" не змогли пройти повз їх системи протиповітряної оборони, яка - ще раз підкреслю - складається з мобільних вогневих груп. Ми постійно працюємо над якістю і підвищенням якості мобільних вогневих груп.

Попри погіршення погодних умов та виснажливий графік, бійці кажуть: готові й надалі боронити повітряний простір країни. Адже від цього залежить здоров'я та життя українців.