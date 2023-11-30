Байки - для ЗСУ! В Олександрії на Кіровоградщині місцеві байкери об'єднались і відновлюють мотоцикли для українських захисників. Для цього скуповують старі ровери, реставрують їх та передають нашим бійцям. І потреба в такій техніці неабияка, адже саме мотоцикл може проїхати там, де не пройде автівка чи багі.

Про байкерів, які продали навіть своїх залізних коней, аби допомагати ЗСУ - розкаже Олена Бринза.

Андрій Голік, волонтер-байкер:

Перед собою ми бачимо мотоцикл, який ми ремонтуємо для хлопців ЗСУ, це нам виділили куточок в ангарі, в якому ми можемо сховатись від всяких негод, робимо, варимо мотоцикли, фарбуємо мотоцикли, моторами занімається Кременчук, Світловодськ, там є Сергій Бойко і Вітамін - вони роблять коробки, мотори, мости.

Ці п'ять мотоциклів нині на реставрації в ініціативної групи байкерів Олександрії. З десяток чоловіків об'єднались навесні. Скуповують по селах старі мотоцикли, реставрують їх та передають нашим захисникам. Підвезти боєприпаси, вивезти пораненого - такі завдання допомагають виконати ось такі чортопхайки.

Андрій Голік, волонтер-байкер:

Вони можуть проїхати там, де не проїде багі, джипи, то вони там проскочать, і якщо загрузли десь, то їх легко підняти й винести з багнюки. Хлопці в лісу стоять, лісопосадках, ставимо шиповану резину, можете подивитись, тут ще все залежить від донатів, краще від кросового мотоцикла.

Ці мотоцикли воїни використовують і таким чином...

Об'єднав однодумців-волонтерів 46-річний водій пасажирського транспорту і за сумісництвом байкер Андрій на прізвисько "Павук". Він показує нам свою шкіряну жилетку - нині це єдина згадка про колишній стиль життя. Адже свого залізного коня чоловік продав, аби допомагати ЗСУ.

Андрій Голік, волонтер-байкер:

Байк продав, і зараз на той час, вирішив вкладати в мототехніку для ЗСУ.

А це ще одна байкерська майстерня. Тут нині збирають двох мотоконей.

Борис Кудін, волонтер-байкер:

Ми займаємось відновленням мотоциклів, наприклад, цей мотоцикл, який стоїть за мною, був зібраний повністю із голої рами, на рамі не було нічого, ми почали повністю перебрали колеса, повністю перебрали підшипники, перебрана вилка, мотоцикл пофарбований, зроблена електрика, двигун на цей мотоцикл зараз зробиться, і він відправиться рятувати наших поранених.

Усі ці чоловіки - байкери. Однак свої шкірянки змінили на робочий одяг. І у вільний час замість "покатушок" на залізному коні - роблять мотоцикли для наших військових.

Борис Кудін, волонтер-байкер:

Зараз нас стало менше, чим було до цього, я вже повністю почав брати участь в ремонті автомобіля, не тільки допомагати з розхідними матеріалами, запчастинами, але вже й сам почав крутити гайки, раніше цим не займався, але життя заставило, але це мені подобається, сподіваюсь, що це допоможе нашим побратимам, і нашим хлопцям на війні.

Щоб відремонтувати такого мотоцикла, треба місяць. І зо двадцять тисяч гривень. Волонтери-байкери кажуть, зараз важливі й донати, і додаткові руки. Адже все роблять самі.

Віталій Філімонов, волонтер-байкер:

Повністю перебираю двигун, дивлюся, де які дефекти, усуваю і заново усе збираю, щоб бистріше війна закінчилась, бо в мене дядько загинув минулого року, він сам з міста Олександрії, і я через це і пішов допомагати, у мене також брат загинув з рідні, двоюрідні, і я рішив через це іти помагати, щоб наші хлопці місцеві вернулись живими.

Захисникам байкери передали з десяток мотоконей на Запорізький напрямок.

І ще стільки ж готують на відправлення.

Тепер воно буде приносить користь нашій армії. Слава Україні, Героям Слава!

Задонатити байкерам з Олександрії на відновлення мотоконей для ЗСУ можна за такими реквізитами:

Monobank: 5375 4114 2815 3543

Контактні номери: 0939014140 - Борис, 0689109266 - Андрій.