Пройшли гарячі точки фронту, втратили здоров'я, але не віру в перемогу: історії військових [ Редагувати ]
Він мало не попрощався з власним життям, коли рятував чуже. А вона вчиться жити без кінцівок. Далі - дві різні історії військових. 32-річний Олексій та 25-річна Анастасія пройшли бої в найгарячіших точках фронту, втратили здоров'я, але не віру в перемогу.
Олексій трохи ніяковіє перед камерами, але не перед ворогом. Чоловік з перших днів великої війни добровольцем пішов на фронт.
Олексій - поранений військовослужбовець:
На Донбас одразу. Бахмут, Зайцеве, Калинове. Воював. Одразу був в розвідці, а потім багато чим займався.
А ще хлопець займався евакуацією бійців з нуля. На його рахунку сотні врятованих побратимів. Одна з таких місій мало не стала для нього фатальною. Коли віз поранених бійців - потрапив під обстріл. Олексій зізнається, все сталося раптово, і мало що пам'ятає з того моменту. Лікарі ж, кажуть, бійця доставили до лікарні у вкрай важкому стані.
Сергій - лікар:
У нього, на жаль, були відламки й в печінці, відірвана селезінка. Йому зробили важку операцію. Але він не тільки вижив. В реанімації 2 неділі лікарі чистили кишківник, щоб не було великого зараження. Щоб він зміг швидше одужати. А потім перевели у відділення травматології, де провели унікальну операцію.
Лікарі Дніпра намагалися врятувати Олексієві ногу. Операція тривала більш як 5 годин. Кістки складали, як конструктор.
Валерій - лікар-травматолог:
Було виконано 3 оперативні втручання. Ступня роздроблена, її оперували. Потім прооперували гомілку, багатоуламковий перелом, і після цього одразу прооперували стегно. Це малоінвазивні оперативні втручання, коли ми не робимо великих розрізів. На стегні там 2 розрізи по 5 сантиметрів, і на гомілці - теж. Ця операція проводиться під рентгенівським апаратом. Якби не тяжка травма ступні, ми б на 3 день змусили його б ходити.
Медики мають обнадійливі прогнози, кажуть, Олексій вже пройшов найскладніші етапи.
З тяжким пораненням ніг до Дніпра евакуювали й 25-річну Анастасію. Дівчина просить не показувати її обличчя. Розповідає, поранення від ворожої міни отримала на Запорізькому напрямку. З поля бою до еваку побратими несли її на ношах. Через тяжке поранення, ліву ногу фахівцям довелося ампутувати.
Анастасія - поранена військова:
Мене доправили в перший санпункт, де надали першу медичну допомогу, звідти мене вже доправили на Запоріжжя, а із Запоріжжя вже сюди. Я вже йду на поправку. Вже мова буде йти про протезування, все буде добре, і я зможу стати нормально на ноги.
Та попри всі випробування - Анастасія не втратила віру у перемогу. З часу поранення минуло лише кілька днів, та дівчина вже намагається посміхається, хоча біль та запаморочення ще дуже дошкуляють. І каже, що взяла до рук зброю не жалкує. Так само як Олексій хоче до рідних.
Анастасія - поранена військова:
У мене є дитина. Мій батько був на війні. Для мене - це була мотивація жити у вільній країні, і щоб моя дитина не переживала те, що переживаємо ми.
Олексій - поранений військовослужбовець:
Мирне небо та додому, до сина. - Давно бачили? - Через телефон, щупав давно. Нічого, все воно терпимо, ми тут заради них.
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