У Чернівцях колектив ліцею здав кров для воїнів ЗСУ [ Редагувати ]
Колективне донорство. Цілі колективи підприємств по всій Україні долучаються до здачі крові. Для цього до них просто на робочі місця приїжджають мобільні бригади медиків і привозять все необхідне обладнання. Це швидко та зручно, а головне - вкрай необхідно, адже донорської крові завжди не вистачає. Як працюють мобільні пункти для здачі крові в Чернівцях - розкаже наша кореспондентка Ольга Лучек.
Галина - у черзі охочих здати кров. Робитиме це вперше. Її оглядає терапевт, вимірюють тиск і роблять тест. Всі показники у нормі.
Галина, жителька Чернівців:
У мене дитина хворіє з дитинства, і коли потрібна кров неодноразово, і я знаю, що таке підтримка, і коли всі діти й в школі, і в лікарні підтримали й здали кров неодноразово, я навіть не задумувалася, прийшла здати кров і допомогти нашим хлопцям.
А от Людмила - досвідчений донор. Її чоловік з 2014 року на війні. Жінка як ніхто знає наскільки важливо підтримувати воїнів.
Людмила, жителька Чернівців:
Не вагайтеся, не бійтеся, здавайте по можливості, нічого тут страшного немає, головне, підготуватися до цього правильно, і все буде добре.
В коридорі Чернівецького ліцею - чимала черга з охочих здати кров. Тут же є чай зі смаколиками для донорів. Майже 50 людей вирішили підтримати акцію.
Каріна Костенюк, викладачка Чернівецького ліцею:
На перерві вирішила прийти й здати кров, оскільки хочу показати таким чином своїм дітям приклад, що це є надзвичайно важливо допомогти бійцям, які воюють за нашу незалежну Україну.
Нині необхідно підтримати колективне донорство, переконана директорка ліцею Людмила Краміна. Її чоловік - на фронті. Тож жінка також у черзі на здачу крові для бійців.
Людмила Краміна, директорка Чернівецького ліцею:
Знаєте, кожен робить свою справу в тому місці, де він є, якщо наші чоловіки зараз виборюють нашу незалежність, то це найменше, що ми можемо зробити - здати кров для того, щоб врятувати комусь життя.
Вже більш як шість навчальних закладів Чернівців доєдналися до колективного донорства. До акції можуть долучитися будь-які підприємства, і виїзна бригада центру крові приїде за адресою. Головна умова - у закладі має бути понад сорок охочих стати донором.
Анжеліка Каланча, генеральна директорка Чернівецького обласного Центру служби крові:
Я скажу чесно, ця ідея у мене була впродовж декількох років, практично всі заклади над цим працюють, і ми кожного тижня з управління освіти отримуємо певну кількість закладів, які готові й зібрали таку кількість бажаючих, і ми планово до них виїжджаємо.
Стати донором може кожен від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів і без будь-яких протипоказань для здачі крові.
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