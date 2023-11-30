Вже більш як шість навчальних закладів Чернівців доєдналися до колективного донорства.

Колективне донорство. Цілі колективи підприємств по всій Україні долучаються до здачі крові. Для цього до них просто на робочі місця приїжджають мобільні бригади медиків і привозять все необхідне обладнання. Це швидко та зручно, а головне - вкрай необхідно, адже донорської крові завжди не вистачає. Як працюють мобільні пункти для здачі крові в Чернівцях - розкаже наша кореспондентка Ольга Лучек.

Галина - у черзі охочих здати кров. Робитиме це вперше. Її оглядає терапевт, вимірюють тиск і роблять тест. Всі показники у нормі.

Галина, жителька Чернівців:

У мене дитина хворіє з дитинства, і коли потрібна кров неодноразово, і я знаю, що таке підтримка, і коли всі діти й в школі, і в лікарні підтримали й здали кров неодноразово, я навіть не задумувалася, прийшла здати кров і допомогти нашим хлопцям.

А от Людмила - досвідчений донор. Її чоловік з 2014 року на війні. Жінка як ніхто знає наскільки важливо підтримувати воїнів.

Людмила, жителька Чернівців:

Не вагайтеся, не бійтеся, здавайте по можливості, нічого тут страшного немає, головне, підготуватися до цього правильно, і все буде добре.

В коридорі Чернівецького ліцею - чимала черга з охочих здати кров. Тут же є чай зі смаколиками для донорів. Майже 50 людей вирішили підтримати акцію.

Каріна Костенюк, викладачка Чернівецького ліцею:

На перерві вирішила прийти й здати кров, оскільки хочу показати таким чином своїм дітям приклад, що це є надзвичайно важливо допомогти бійцям, які воюють за нашу незалежну Україну.

Нині необхідно підтримати колективне донорство, переконана директорка ліцею Людмила Краміна. Її чоловік - на фронті. Тож жінка також у черзі на здачу крові для бійців.

Людмила Краміна, директорка Чернівецького ліцею:

Знаєте, кожен робить свою справу в тому місці, де він є, якщо наші чоловіки зараз виборюють нашу незалежність, то це найменше, що ми можемо зробити - здати кров для того, щоб врятувати комусь життя.

Вже більш як шість навчальних закладів Чернівців доєдналися до колективного донорства. До акції можуть долучитися будь-які підприємства, і виїзна бригада центру крові приїде за адресою. Головна умова - у закладі має бути понад сорок охочих стати донором.

Анжеліка Каланча, генеральна директорка Чернівецького обласного Центру служби крові:

Я скажу чесно, ця ідея у мене була впродовж декількох років, практично всі заклади над цим працюють, і ми кожного тижня з управління освіти отримуємо певну кількість закладів, які готові й зібрали таку кількість бажаючих, і ми планово до них виїжджаємо.

Стати донором може кожен від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів і без будь-яких протипоказань для здачі крові.