5 днів роботи - і 10 новеньких, легких та компактних буржуйок готові. Чергову партію польових пічок змайстрували для військових студенти Ужгородського центру профтехосвіти. Їх вже випробували військові й готові везти на передову.

З самого ранку в центрі профтехосвіти Ужгорода кипить робота. Студенти майструють буржуйки. Корпус готовий, всі деталі на місцях, залишилися останні штрихи.

Таких пічок виготовили десяток. Майстрували під пильним наглядом викладачів. Робота не проста, виконували її в кілька етапів.

Сергій Галишич - майстер виробничої групи Ужгородського центру професійно-технічної освіти:

Деталі ми заготовляємо, лист рубаємо, в нас є окреме приміщення для цього, свердління, слюсарські роботи - частину ми проводимо наверху у майстерні, частину - тут, і так ідуть остальні операції. В нас є креслення, ми самі його склали.

Аби зробити одну буржуйку, група із 8 студентів працює майже 3 години. Роботу - приймає офіцер ЗСУ.

Владислав Міца - офіцер ЗСУ:

Основна наша вимога, щоб був метал відповідної товщини, щоб зверху спокійно можна приготувати їжу, і вони повинні бути легкі, щоб 2 людини спокійно могли підняти й погрузити на машину.

Ці буржуйки студенти зробили спеціально для військових ЗСУ. Схеми розробили самостійно. Пічки вийшли не габаритні, легкі, і прості у використанні. Є додаткові деталі, які допоможуть сушити на пічках одяг, взуття. Тут добре знають потреби військових. Працюють на замовлення волонтерів вже не вперше.

Олександр Терпак - волонтер:

Ми закумулювали кошти й закупили матеріали, а УЦПТО в дуже короткий термін їх виготовили.

Владислав Міца - офіцер ЗСУ:

Гордість за наших дітей, за те, що вони підтримують, ростуть справжніми патріотами.

Викладачі розповідають, студенти до роботи поставилися відповідально. Вони розуміють потребу у таких пічках на передовій. Готові робити все необхідне, аби бодай трохи полегшити життя військових.

Веньямін Копча - учень Ужгородського центру професійно-технічної освіти:

Ми навчаємось, і приємніше це робити тому, що ми знаємо для кого це і для чого призначено. Ми дуже переживаємо за наших захисників, тому що вони там сидять в холоді, ми дуже б хотіли, щоб наші буржуйки їх зігріли.

А на позиціях буржуйки й справді на вагу золота. Гріють, сушать одяг та взуття, а ще можна приготувати чи розігріти їжу. Найкраща винагорода для учнів - це відгуки із передової.

Від всіх нас велика подяка і земний уклін. Дякуємо!

Чергову партію пічок вже завантажили. І днями ті поїдуть гріти військових на Запорізький напрямок.