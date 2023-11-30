Фундація АнтиСНІД відкрила Welness Center: чому важливо пройти тест вже зараз [ Редагувати ]
ВІЛ-інфекція не вирок! У Києві Фундація АнтиСНІД в Україні на базі Київської клінічної лікарні № 5 відкрила Welness Center. В ньому можна пройти швидке тестування на вірус, гепатити B та С, а також сифіліс. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні проживає близько двохсот п'ятдесяти тисяч людей з ВІЛ.
Статистичні дані свідчать, що майже сімдесят відсотків людей знають свій ВІЛ статус. Інші, а це майже третина - продовжують наражати на небезпеку себе і тих, хто довкола. Чому важливо пройти тест вже зараз - розкажуть мої колеги.
Дмитро вирішив пройти тест на ВІЛ.
Дмитро - житель Києва:
Дізнався, що відкривається такий центр, і вирішив, що хочу пройти тест, дізнатися свій результат для того, аби бути впевненим, що в тебе немає ВІЛ-інфекції.
Дмитро має на увазі Welness Center, який напередодні Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом - за підтримки партнерів - відкриває Фундація АнтиСнід США в Україні.
Віталій Казека - директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №5":
В місті Києві працює програма громадського здоров'я. У рамках цієї програми закуповуються швидкі тести, за допомогою яких кожен заклад в місті Києві проводить обстеження на інфекції.
У цьому кабінеті пацієнти зможуть проходити тестування на ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити B та С. Процедура - швидка, безкоштовна та за потреби анонімна.
Катерина - медична сестра Welness Center:
Дивіться, якщо ви тестуєтесь в нас анонімно, ми не можемо вам потім видати документ, що ви тестувалися. Якщо потім вам необхідно буде далі дообстежитися або надати комусь документ, на жаль, цієї довідки не буде, і вам прийдеться ще раз тестуватися.
Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю людей, що живуть з ВІЛ. В умовах війни, кажуть лікарі, боротися з епідемією стало складніше.
Марина Зубко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я МОЗ України:
Відсоток тестування швидкими тестами зріс на 87 відсотків. На сьогодні за 9 місяців поточного року захворюваність на ВІЛ-інфекцію складає 8809 осіб.
Лариса Гетьман - завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ Центру громадського здоров'я:
В рамках Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекцій та туберкульозу до 2030 року тестування на ВІЛ є операційною ціллю. Врегульовані питання щодо алгоритму виконання, прав людей, що живуть з ВІЛ.
Тим часом наш герой проходить тестування.
Час очікування - 15 хвилин. Результати - на умовах конфіденційності - знатимуть лише лікар і Дмитро.
Тест на ВІЛ - важлива частина здорового способу життя, наголошують лікарі. Рання діагностика та лікування допоможуть уберегти здоров'я та убезпечити оточуючих. А медикаментозна терапія дозволить людям із ВІЛ вести повноцінний спосіб життя.
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