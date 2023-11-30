Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю людей, що живуть з ВІЛ.

ВІЛ-інфекція не вирок! У Києві Фундація АнтиСНІД в Україні на базі Київської клінічної лікарні № 5 відкрила Welness Center. В ньому можна пройти швидке тестування на вірус, гепатити B та С, а також сифіліс. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні проживає близько двохсот п'ятдесяти тисяч людей з ВІЛ.

Статистичні дані свідчать, що майже сімдесят відсотків людей знають свій ВІЛ статус. Інші, а це майже третина - продовжують наражати на небезпеку себе і тих, хто довкола. Чому важливо пройти тест вже зараз - розкажуть мої колеги.

Дмитро вирішив пройти тест на ВІЛ.

Дмитро - житель Києва:

Дізнався, що відкривається такий центр, і вирішив, що хочу пройти тест, дізнатися свій результат для того, аби бути впевненим, що в тебе немає ВІЛ-інфекції.

Дмитро має на увазі Welness Center, який напередодні Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом - за підтримки партнерів - відкриває Фундація АнтиСнід США в Україні.

Віталій Казека - директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №5":

В місті Києві працює програма громадського здоров'я. У рамках цієї програми закуповуються швидкі тести, за допомогою яких кожен заклад в місті Києві проводить обстеження на інфекції.

У цьому кабінеті пацієнти зможуть проходити тестування на ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити B та С. Процедура - швидка, безкоштовна та за потреби анонімна.

Катерина - медична сестра Welness Center:

Дивіться, якщо ви тестуєтесь в нас анонімно, ми не можемо вам потім видати документ, що ви тестувалися. Якщо потім вам необхідно буде далі дообстежитися або надати комусь документ, на жаль, цієї довідки не буде, і вам прийдеться ще раз тестуватися.

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю людей, що живуть з ВІЛ. В умовах війни, кажуть лікарі, боротися з епідемією стало складніше.

Марина Зубко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Відсоток тестування швидкими тестами зріс на 87 відсотків. На сьогодні за 9 місяців поточного року захворюваність на ВІЛ-інфекцію складає 8809 осіб.

Лариса Гетьман - завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ Центру громадського здоров'я:

В рамках Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекцій та туберкульозу до 2030 року тестування на ВІЛ є операційною ціллю. Врегульовані питання щодо алгоритму виконання, прав людей, що живуть з ВІЛ.

Тим часом наш герой проходить тестування.

Час очікування - 15 хвилин. Результати - на умовах конфіденційності - знатимуть лише лікар і Дмитро.

Тест на ВІЛ - важлива частина здорового способу життя, наголошують лікарі. Рання діагностика та лікування допоможуть уберегти здоров'я та убезпечити оточуючих. А медикаментозна терапія дозволить людям із ВІЛ вести повноцінний спосіб життя.