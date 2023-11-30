Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. З життя політик пішов у власному будинку в штаті Коннектикут. За сто років, який Кіссінджер відзначив у травні, він встиг навести дипломатичні мости з Китаєм, спробувати владнати війну у В'єтнамі та отримати Нобелівську премію світу.

Одні називали його геніальним дипломатом, інші – воєнним злочинцем. Не оминув у вазі він і незалежну Україну, зокрема, нашу боротьбу проти російської агресії. Чим запам'ятався Генрі Кіссінджер - розкаже Анна Басова.

Шлях у велику політику єврейський біженець із нацистської Німеччини торував у розпал Холодної війни. Випускник Гарварду й ветеран Другої світової війни, у 1969-му він став радником з нацбезпеки президента Річарда Ніксона. А ще за кілька років очолив Держдепартамент США. Саме за його каденції почалося пом'якшення у ядерному протистоянні Вашингтона й москви - нині ці часи називають періодом "розрядки".

Ще одне покращення, яким завдячують Кіссінджеру - дипломатичні відносини з Китаєм. Підґрунтям для наведення мостів став його таємний візит до Пекіна у 1971.

Великим успіхом називають його так звану човникову дипломатію 1973, коли за посередництва Держдепу затихла арабо-ізраїльська війна. Потому в Білому домі стверджували, буцімто ізраїльська прем'єрка Голда Меїр особисто дякувала Кіссінджеру за допомогу.

Кріс Діксон, професор історії:

Спадок Кіссінджера суперечливий. Є досягнення, стосовно яких історики дійшли згоди - це розрядка напруженості з СРСР і відкриття Китаю для Заходу. Водночас його діяльність в Азії та деяких частинах Латинської Америки значно менш гідна - там його згадуватимуть без теплоти.

За припинення вогню та виведення американських військ із В'єтнаму - Кіссінджер отримав Нобелівську премію миру. Водночас в'єтнамський лідер Ле Дик Тхо від нагороди відмовився. А двоє членів Нобелівського комітету навіть подали у відставку за такий вибір. Адже для боротьби з комуністичними силами на півночі країни американські сили бомбардували нейтральну Камбоджу. За два роки комуністи все ж захопили В'єтнам повністю.

Неоднозначну позицію висловлював Кіссінджер і щодо України. У 2008-му він виступив різко проти прийняття України до НАТО. 2015 - критикував санкції проти росії та навіть намагався виправдати окупацію Криму. А торік у травні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі ось так прокоментував війну росії проти України.

Генрі Кіссінджер, держсекретар США (1973-1977 рр.):

В ідеалі лінія розмежування має повернутися до статусу-кво. Я вважаю, що продовження бойових дій за цим розмежуванням перетворить війну за свободу України - до чого завзято взялося НАТО - на війну проти самої росії.

Та вже за два місяці Кіссінджер закликав під час імовірних переговорів із москвою не поступатися територіями України в обмін на мир. А в січні цього року навіть підтримав вступ до НАТО. За що йому особисто подякував президент Володимир Зеленський під час вересневого візиту до Сполучених Штатів.