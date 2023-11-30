Вони тікали від однієї війни й потрапили до горнила іншої. Харків'янці, яка з дітьми виїхала з-під обстрілів до тоді ще мирного Ізраїлю, довелося тікати згодом і звідти. Жінка пережила бомбардування в прикордонному з Сектором Газа регіоні й вирішила повертатися назад, до Харкова. Як воно, бути двічі біженкою - в матеріалі Світлани Шекери.

Коли почалася велика війна, Тетяна із трьома дітьми півтора тижня жила у підвалі харківського будинку. Діти почали хворіти, і жінка наважилася виїжджати. Поїхала до батьків у Сумську область. Але там виявилося, було ще небезпечніше. І вже після того вирішила їхати до родичів в Ізраїль.

Тетяна Кошова, жителька Харкова:

А потім, коли ми приїхали, коли ми розпакували чемодани й розклали свої речі, почалася у них війна через 5 днів. І тоді в мене істерика, і сльози, я сказала чоловіку: нашо, для чого ти мене сюди привіз, коли знову я бігаю. Там дуже добрі люди, вони дуже жаліли. І вони заспокоювали, що все добре, добре, але обстріли у нас теж є, і бахкає воно завжди, оскільки ми були в Ашкелоні - це недалеко від Гази.

За тиждень все затихло. Та 7 жовтня, із першими потужними вибухами, жінка не помилилася, впізнавши прихід великої війни й в Ізраїлі.

Тетяна Кошова, жителька Харкова:

Тоді вже в мене почалися тремтіння і рук, і знову оці відчуття, як у нас воно починалося. Потім воно трішки затихло, ми встигли приготувати обід, я встигла, думаю, що все. А потім як почалася сирена, ми знову в під'їзді. І дуже-дуже такий варив був. Я думала, що попало в наш дім. Виглянули туди, пожар. А воно в стоянку.

Безкінечні вибухи й сирени. Жінка з дітьми декілька днів прожили в бомбосховищі. Та найстрашніше було, коли до міста прорвалися бойовики.

Тетяна Кошова, жителька Харкова:

Прийшла міліція, і вони сказали, що закривайте двері, тому що терористи, в городі терористи, вони через море лізуть, вони через паркани, вони скрізь десь лізуть, і якщо ти чуєш таку кулеметну чергу, то це значить, вони є. Значить, їх десь вистрілюють, і вони кажуть: закривайтесь, тому що зараз зайдуть, розстріляють і все. Давай закривати ці двері. А вони не закриваються!

На 6-й день війни жінка пристала на пропозицію ізраїльських волонтерів виїхати до центру країни.

Водій, я ж івриту не знаю. Він мені грошей дав, він мене відвіз до людей, отут, каже, будеш. Там мене теж нагодували, іграшок дітям надавали, відвезли на другу квартиру, це все безкоштовно, ніхто нічого не требує. Жили ми там також, мабуть, днів 5 в центрі, в Ізраїлі. Безкоштовно. Люди, люди просто виїхали десь, в село, так сказати, і залишили квартиру для біженців.

Та дуже швидко жінка вирішила повертатися до України.

Може, не можна так казати, кажу, якщо мене вб'ють, то хоч на рідній землі.

І приїхала. І думки не було по дорозі осісти десь в Польщі чи іншій європейській країні. Тепер, каже, радіє кожному дереву і кожному синьо-жовтому стягу. Бо вдома.

Тетяна Кошова, харків'янка:

- Які вдома відчуття? - Та прекрасні, вдома! Спочатку було незвично, оскільки ж майже два роки пройшло, але ж потім там дочка бігає: ой, мама, ось мій там зошит, ось там моє щось, а ось моє це. І так, раді-раді, я вам скажу, ми вчора кішку свою забрали!

Діти ще лякаються повітряних тривог та в цілому щасливі, каже Тетяна. Жінка ділиться - купила прапор, повісять із дітьми вдома, на балконі, щоб було, як і в Ізраїлі, де скрізь майорять національні прапори.