Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день [ Редагувати ]
Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в Газі на восьмий день.
Про це повідомили єгипетські офіційні особи, - пише WSJ.
Угода передбачає вивільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.
Зазначимо, що державний секретар США Ентоні Блінкен наразі перебуває у регіоні, де він закликав ізраїльтян продовжити призупинення бойових дій та зменшити число жертв серед цивільного населення, у випадку відновлення бойових дій.
Раніше ХАМАС взяв на себе відповідальність за ранковий теракт у столиці Ізраїлю, при якому троє ізраїльтян загинули, а шестеро отримали поранення.
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