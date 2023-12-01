Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в Газі на восьмий день.

Про це повідомили єгипетські офіційні особи, - пише WSJ.

Угода передбачає вивільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.

Зазначимо, що державний секретар США Ентоні Блінкен наразі перебуває у регіоні, де він закликав ізраїльтян продовжити призупинення бойових дій та зменшити число жертв серед цивільного населення, у випадку відновлення бойових дій.

Раніше ХАМАС взяв на себе відповідальність за ранковий теракт у столиці Ізраїлю, при якому троє ізраїльтян загинули, а шестеро отримали поранення.