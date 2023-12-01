На війні з окупантами загинув колишній футболіст луцької "Волині" [ Редагувати ]
На війні загинув колишній 33-річний гравець футбольного клубу "Волинь" Роман Годований.
Про це йдеться у повідомленні Чортківського РТЦК та СП.
Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, солдат Годований Роман загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда.
Подробиці загибелі воїна розповів спортивний журналіст Роман Бебех у Facebook.
Рома був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку, - написав він.
Бебех зазначив, що у Романа Годованого залишилася дружина та двоє дітей. Починаючи свою професійну кар'єру, Годований дебютував у тернопільській команді "Нива". У прем'єр-лізі він виступав як захисник за луцьку команду "Волинь". Крім того, він викликався до молодіжної збірної України.
Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.
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