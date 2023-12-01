Літак "Аерофлоту" Boeing-737 зазнав аварійної посадки в росії.

Згідно з інформацією російського пропагандистського агентства "РИА Новости" та каналу Telegram Mash, літак виконував рейс із Москви, але вирішив здійснити аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблеми із шасі.

Прес-служба місцевого аеропорту пізніше повідомила, що на борту Boeing-777 перебували 14 членів екіпажу та 408 пасажирів. Фахівці виявили технічну несправність як причину аварійної посадки, і наразі вони здійснюють її усунення.

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У ЗМІ повідомляється, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста. Звідти її вивезли до росії нібито для "обстежень і реабілітації".