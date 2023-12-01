В рф аварійно сів Boeing-737: що відомо [ Редагувати ]
Літак "Аерофлоту" Boeing-737 зазнав аварійної посадки в росії.
Згідно з інформацією російського пропагандистського агентства "РИА Новости" та каналу Telegram Mash, літак виконував рейс із Москви, але вирішив здійснити аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблеми із шасі.
Прес-служба місцевого аеропорту пізніше повідомила, що на борту Boeing-777 перебували 14 членів екіпажу та 408 пасажирів. Фахівці виявили технічну несправність як причину аварійної посадки, і наразі вони здійснюють її усунення.
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