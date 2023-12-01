Президент Володимир Зеленський підтвердив в розмові з болгарським прем’єр-міністром Ніколаєм Дєнковим, що цьогоріч не проводитимуть саміт щодо української "формули миру".

За інформацією, розміщеною на сайті Офісу президента, наступна зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики з метою подальшої імплементації української "формули миру" запланована на початок 2024 року.

Також обговорено актуальні оборонні потреби України, зокрема, зміцнення здатностей українських Повітряних сил та артилерії.

Лідери також обговорили взаємодію двох країн у контексті євроінтеграційного шляху України. Глава держави наголосив на важливості єдності країн щодо підтримки європейської інтеграції України та багаторічної допомоги обсягом 50 млрд євро, - повідомляє ОП.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, деокупація захопленого росіянами Криму може бути легшою порівняно з Донбасом.

Це питання не тільки про повернення контролю над територією, але й про ментальний повернення людей до України.