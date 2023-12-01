Президент України Володимир Зеленський висловив бажання досягти більших успіхів під час контрнаступу, проте визначив, що на жаль, наявних ресурсів недостатньо для досягнення очікуваних результатів.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству AP.

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - відповів Зеленський на запитання про те, чи задоволений він результатами контрнаступу.

Він зазначив, що Україні "не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів". Крім того, обмеження не дозволяють швидкому наступу.

"Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - відповів Зеленський.

Однак лідер країни підкреслює, що протягом останніх кількох місяців спостерігається певний прогрес на фронті. Президент заакцентував увагу на тому, що Україні вдалося досягти певних територіальних успіхів, навіть у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого противника. Важливо відзначити, що потужність Чорноморського флоту рф зменшилася внаслідок атак з боку українських сил.

За словами Зеленського, він задоволений тим, що українська армія не відступає у боротьбі проти "другої армії в світі". Однак президент підкреслив, що Україна продовжує втрачати своїх громадян.

"Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли. Ч не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив в розмові з болгарським прем’єр-міністром Ніколаєм Дєнковим, що цьогоріч не проводитимуть саміт щодо української "формули миру".