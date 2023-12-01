Лаурінас Кащюнас, голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони, висловлює думку, що росія не готова до проведення конвенційної війни проти країн Заходу.

Він вважає, що росії знадобиться п'ять-сім років для відновлення своїх військових можливостей після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє LRT.

Я згоден із тими, хто каже, що hосія не готова до великої дивізійної конвенційної війни, їй знадобиться кілька років, щоб відновити свої потужності, особливо якщо буде встановлено якесь перемир'я за їхніми правилами, - сказав Кащюнас під час виступу у Сеймі.

У той же час, відповідно до його висловлення, можливі інші гібридні сценарії, такі як вторгнення без наміру окупації або напади на стратегічні об'єкти.

Гібридне поле, сіра зона, вторгнення без мети окупації, сценарії ХАМАСу, які ми бачили в Ізраїлі, диверсії проти стратегічних об'єктів, - додав литовський депутат.

Нагадаємо, Литва має суттєво посилити свій військовий союз із Польщею в зв'язку із збільшенням загрози, яку несе російська федерація. Важливо розглядати "найгірші можливі сценарії розвитку подій".

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс