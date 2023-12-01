У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години [ Редагувати ]
Починаючи з 1 грудня, в Запорізькій області встановлюється новий режим комендантської години.
Про це повідомив глава Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Милашко у Telegram.
На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території, - повідомив Милашко.
Відсьогодні комендантська година в області триватиме:
- на території Запорізького району обмеження діють з 23:00 до 5:00;
- на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів з 21:00 до 5:00.
Раніше у Запорізькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.
Нагадаємо, вранці у вівторок, 28 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, балістична ракета атакувала підприємство в Запоріжжі. Поранено одну людину.
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