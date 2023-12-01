П'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон, де він мав заплановані зустрічі з представниками Польщі та Сполученими Штатами.

Інформацію про це він оголосив через свій телеграм-канал.

За словами політика, він отримав усі необхідні дозволи для перетину державного кордону у рамках своєї службової поїздки, в тому числі з підписом голови Верховної Ради. П'ятий президент уточнив, що в Польщі та Сполучених Штатах було заплановано декілька десятків зустрічей.

З поляками Порошенко планував обговорити питання щодо зняття блокади, яку накладено на наших перевізників на кордоні, а з американцями - обговорити питання фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року та стоїть під загрозою у майбутньому. Політик підкреслив, що без цієї допомоги неможливо перемогти росію.

Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі - на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном, - зауважив Петро Порошенко.

Він заявив, що скасування документа, підписаного спікером парламенту, та перешкоджання його виїзду – це антиукраїнська диверсія.

Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України, - заявив Петро Порошенко.

Раніше ми повідомляли, що з 1 грудня запрацює нова система ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Для цього запроваджується єдина автоматизована система реєстрації гумдопомоги.

Стара паперова система діятиме до 1 квітня 2024 року. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.