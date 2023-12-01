Порошенко розповів, що його не випустили за кордон (відео) [ Редагувати ]
П'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон, де він мав заплановані зустрічі з представниками Польщі та Сполученими Штатами.
Інформацію про це він оголосив через свій телеграм-канал.
За словами політика, він отримав усі необхідні дозволи для перетину державного кордону у рамках своєї службової поїздки, в тому числі з підписом голови Верховної Ради. П'ятий президент уточнив, що в Польщі та Сполучених Штатах було заплановано декілька десятків зустрічей.
З поляками Порошенко планував обговорити питання щодо зняття блокади, яку накладено на наших перевізників на кордоні, а з американцями - обговорити питання фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року та стоїть під загрозою у майбутньому. Політик підкреслив, що без цієї допомоги неможливо перемогти росію.
Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі - на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном, - зауважив Петро Порошенко.
Він заявив, що скасування документа, підписаного спікером парламенту, та перешкоджання його виїзду – це антиукраїнська диверсія.
Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України, - заявив Петро Порошенко.
Раніше ми повідомляли, що з 1 грудня запрацює нова система ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Для цього запроваджується єдина автоматизована система реєстрації гумдопомоги.
Стара паперова система діятиме до 1 квітня 2024 року. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.
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