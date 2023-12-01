В Києві розглядається можливість виплати новим мобілізованим до війська по 30 тисяч гривень починаючи з грудня, якщо це рішення отримає підтримку від Київської міської ради.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю, - написав Кличко.

Раніше ми повідомляли, що Одеська міська рада прийняла рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному особовому складу, який був мобілізований до Збройних сил України.