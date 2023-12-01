СБУ підірвала у Бурятії ще один потяг [ Редагувати ]
Служба безпеки України організувала новий вибух на стратегічній залізниці в росії, цього разу в Бурятії, де підірвано ще один потяг.
Про це повідомили власні джерела "РБК-Україна".
Зазначається, що це є другим етапом спецоперації СБУ із блокування цієї ключової залізничної артерії, яку росіяни використовують, зокрема, для військової логістики.
Так, перший вантажний потяг вибухнув у Північномуйському тунелі, після чого росіяни користуються обхідним маршрутом через "Чортів міст" для продовження перевезень.
Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої, - повідомили джерела.
Як пишуть російські Телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.
Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у Почаївській Успенській лаврі Української православної церкви Московського патріархату в Тернопільській області в рамках кримінального провадження, що стосується керівництва лаври.
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