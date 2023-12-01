Правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата, Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні. Цю інформацію надає Національне антикорупційне бюро України.

За звинуваченням, у період з 2019 по 2022 рік, Деркач отримав не менше 567 тисяч доларів від російських правоохоронних та розвідувальних структур за проведення підривної діяльності проти України.

Його дії були спрямовані на дискредитацію образу України на міжнародному рівні, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції країни до Європейського союзу та НАТО.

У липні 2022 року, під час обшуків, проведених Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його стійкі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Оскільки Деркач переховується за кордоном, він оголошений в розшук, а підозра йому оголошена заочно. За цими обвинуваченнями колишньому депутатові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі та конфіскація майна.

Раніше ми писали про те, що в Україні створили реєстр педофілів.