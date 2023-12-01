У пʼятницю, 1 грудня, Служба безпеки України оголосила про новий етап розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, обвинувачуючи його в координації інформаційних диверсій, спрямованих проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, Сівкович організовував обширні інформаційні кампанії з метою штучної дискредитації вищого військово-політичного керівництва країни на користь кремля.

Він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, зокрема Нестора Шуфрича, підозрюваного у державній зраді. Шуфрич був одним із основних промовців, який за координації Сівковича поширював кремлівські наративи в медіа.

Особи, що діяли під керівництвом Сівковича, поширювали фейкові повідомлення та московські "тези", спрямовані на максимальне дестабілізування ситуації в Україні перед можливим вторгненням рф та дискредитацію перед західними партнерами.

Сівкович, який уникав судового переслідування в Україні з 2014 року, перебуваючи у москві, організовував інформаційні диверсії проти державної безпеки України за вказівкою російських спецслужб.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила про підозру Сівковичу за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Оскільки він перебуває на території росії, проводяться заходи для його притягнення до відповідальності, загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронні органи винесли до суду обвинувальний висновок щодо екс-народного депутата Андрія Деркача, звинувачуючи його у державній зраді та незаконному збагаченні.