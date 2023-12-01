Після ракетного обстрілу, який відбувся у Новогродівці Покровського району Донецької області, продовжується робота з ліквідації наслідків. За інформацією тимчасового виконуючого обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, під завалами будинку знайдено тіла ще двох людей, а пошуки третьої особи тривають.

Триває пошукова операція у Новогродівці - знайдено тіла ще 2 загиблих внаслідок удару напередодні.

Нагадаємо, що 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Цей напад призвів до поранення десяти осіб, серед яких четверо дітей.

В Покровську поранено п'ятьох людей, включаючи троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, яке вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, виявлені в Новогродівці. Крім того, п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами може залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.