"Знання про ВІЛ рятують життя" - під таким гаслом пройшла традиційна акція, присвячена 1 грудня - Всесвітньому дню боротьби з ВІЛ/СНІД. Вона зібрала лідерів в боротьбі з епідемією ВІЛ – державу, громадські організації в сфері протидії ВІЛ, міжнародних донорів та партнерів.

"Більше двадцяти років тому я почав приймати АРВ-терапію. Сьогодні я живу, маю родину, керую найбільшою пацієнтською організацією саме завдяки лікам. За двадцять років змінилося багато: сьогодні ВІЛ – це кероване хронічне захворювання, яке не обмежує вас у прагненні досягати власних цілей. Єдине, що обмежує - це незнання. Коли ви регулярно тестуєтеся і знаєте про свій ВІЛ статус – ви контролюєте ситуацію. Коли ви знаєте про хворобу і розпочинаєте лікування – ви контролюєте власне життя. Але все починається зі знання. Тому мета нашої акції - нагадати, що знання про ВІЛ рятують життя", - зазначив Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя".

Під час повномасштабного вторгнення ризики інфікування та поширення епідемії ВІЛ збільшились. Перебування під окупацією та міграція українців може призвести до переривання лікування і доступу до регулярного тестування на ВІЛ. Після початку повномасштабної війни зросла частка пізньої діагностики ВІЛ. При цьому основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий гетеросексуальний контакт. Тестування на ВІЛ - єдиний спосіб дізнатись про свій статус та в разі потреби отримувати ліки, безкоштовно і пожиттєво.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що на 1 листопада 2023 року в Україні встановлено 158 803 випадки ВІЛ-інфекції і 48 908 випадків СНІДу, з них 9 769 випадків ВІЛ і 2 738 випадків СНІДу зареєстровано у 2023 році.

"У 2021 року кожна четверта людина з ВІЛ не знала про свій статус. Відсутність звички та стигма дискримінації стає на заваді регулярного тестування на ВІЛ та лікуванні і подоланні цієї хвороби. Важливо розуміти, що позитивний тест на ВІЛ сьогодні не є вироком. Антиретровірусна терапія є безоплатною – ліки можна отримати в закладах охорони здоров’я своєї громади. Головне – знати про ВІЛ-статус, аби вчасно почати терапію і запобігти розвитку СНІДу та передачі вірусу іншим.

У 2023 році АРВ-терапію отримують 121 820 українців, із них 119 730 – це дорослі,

1 990 – діти. 7 500 українців із ВІЛ отримують АРВ-терапію у країнах ЄС.

Проходити тестування раз на рік – це відповідально щодо свого здоров’я і здоров’я ваших близьких. Пройти тестування можна у сімейного лікаря, в кабінеті довіри, у медзакладах або мобільних пунктах для тестування” - зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Щодня в Україні в середньому реєструється 33 випадки захворювання на ВІЛ (вірус, що вражає імунну систему), 9 – на СНІД (комплекс захворювань, які виникають через розповсюдження в організмі вірусу імунодефіциту). За останні кілька років динаміка прийому антиретровірусної терапії показувала невпинний зріст. Щороку збільшувалася кількість людей, які приймали ліки.

Під час акції в Києві відбулась прем’єра освітніх відеороликів за участі зірок - дизайнера одягу Івана Фролова, телеведучої Олени Кравець, лідерки гурту Onuka Ната Жижченко, спортсмена Жана Беленюка та блогера Олега Машуковского.

Метою освітнього проєкту "Знання про ВІЛ рятують життя", який стартує 1 грудня, є привернення уваги українців до важливості регулярного тестування на ВІЛ, застосування доконтактної профілактики та нагадування, що це хронічне захворювання із яким можна мати повноцінне життя: народжувати здорових дітей, кохати, будувати кар'єру, тощо. Єдиною умовою повноцінного життя є регулярний прийом препаратів.

Кампанія спрямована на максимально- широку аудиторію, оскільки ВІЛ сьогодні стосується всіх без виключення і обізнаність щодо цієї теми рятуватиме життя українців.

Окрім 40 секундних відеороликів, Юрій підготував режисерську версію відео з інтерв’ю, в якому зірки діляться дуже особистими історіями зі свого життя на тему ВІЛ.

1 грудня ролики та відео можна буде зустріти на стримінгових платформах, в медіа, в соціальних мережах лідерів думок та організацій, на екранах в ТРЦ Гулівер та на телеканалах СТБ, Новий, ICTV та інших носіях.

БО 100% Життя висловлює глибоку вдячність всім людям та організаціям, які підтримують відеопроект.

Долучитись до поширення роликів можете і ви. Ми будемо вдячні за ваш особистий внесок в боротьбу з епідемією ВІЛ.

Посилання на ролики для завантаження.