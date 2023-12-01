У Києві впав будівельний кран: вулиця тоне" у воді (вілео) [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 грудня, у Дарницькому районі Києва впав будівельний кран. В результаті інциденту було пошкоджено трубопровід, вулицю Ревуцького затопило. Рух транспорту перекрито. Про це повідомляється у Telegram Патрульної поліції Києва.
На вулиці Ревуцького, через падіння крана на будівництві, прорвало трубопровід. Внаслідок чого перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.
У мережі публікують відео з місця події.
Водночас "Київпастранс" попередив про затримку руху автобусів №17, 18 та 91.
Затримується рух автобусів №17, 18, 91 по вул. Ревуцького впав будівельний кран. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №17,18,91 організовано по вул. Тростянецька - вул.Вербицького - вул.Братства тарасівців.
Раніше ми писали про те, що в центрі Києва рух на вулиці Великій Васильківській було перекрито через прорив трубопроводу, який призвів до ймовірності падіння електроопори.
по темі
У Києві було відкрито рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом
Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва
Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва
У ніч проти суботи, 25 листопада, окупанти здійснили масовану атаку дронами, запустивши понад 35 БПЛА. Більшість з них націлена на Київщину
У четвер ввечері, 23 листопада, в центрі Києва рух на вулиці Великій Васильківській було перекрито через прорив трубопроводу