У Києві відкрили новий міст (відео) [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 грудня, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, було відкрито рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" – станція метро "Лівобережна". Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км.
"Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - сказав він.
А ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це - важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності.
"Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", -пише Кличко.
Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна.
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