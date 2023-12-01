На трасі Київ-Чернігів перекинувся мікроавтобус: є постраждалі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 грудня, на Чернігівщині перекинувся мікроавтобус. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.
Внаслідок ДТП постраждали троє людей.
Сьогодні, близько 7-ї ранку, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду в селі Ягідне: на автодорозі перекинувся мікроавтобус. Внаслідок ДТП травмувалися люди. Нині на місці події працюють поліцейські.
Як зазначається, попередньо відомо про трьох потерпілих громадян.
З травмами різного ступеню тяжкості вони були госпіталізовані. Всі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція.", - поінформували у пресслужбі поліції.
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