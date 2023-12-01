У Мадриді гелікоптер впав на трасу: є поранені (фото, відео) [ Редагувати ]
В Мадриді 1 грудня вертоліт розбився на кільцевій дорозі М-40, зіткнувшись з автомобілем, що призвело до травм трьох осіб. Інцидент стався біля виставкового центру IFEMA, де проводився авіаційний ярмарок European Rotors.
За інформацією Reuters, у вертольоті перебували дві людини, одна з яких змогла самостійно вибратися з уламків, а іншу врятували пожежники.
В результаті аварії обидва отримали поранення, як і водій автомобіля, збитого вертольотом.
За даними видань, один з виживших у результаті авіакатастрофи отримав легку травму голови, другий, судячи з усього, зазнав перелому стегнової кістки, а третій отримав легкі травми.
Marca повідомляє, що вертоліт Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX брав участь у виставці European Rotors і впав на 5600 км посередині траси М-40. Місцеві ЗМІ не виключають, що причиною аварії могло бути сильне поривання вітру. Видання Marca описує European Rotors як "одну з найважливіших подій у секторі вертольотної авіації та одну з найбільших в Європі".
El Pais уточнює, що гелікоптер мав перекручене шасі внаслідок удару. Педро, працівник пральні поруч з місцем катастрофи, повідомив, що спочатку чув гучний удар.
Коли я виглянув, я побачив машини, які гальмували на трасі, а потім гелікоптер із зламаним хвостом. Ви бачите, що він мав велику майстерність, тому що впав на середину шосе… Слава богу, це було в ранкові години.
🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023
Раніше ми писали про те, що на Чернігівщині перекинувся мікроавтобус.
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