Українська SIM-карта в "Шахеді": Ігнат прокоментував ситуацію [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, спеціалісти вивчають випадок з тим, що одному з дронів-камікадзе "Шахед", які росія запускає по території нашої країни, було знайдено SIM-карту українського оператора "Київстар".
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені.
За його словами, наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.
Що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки.
Він зазначив, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.
Зокрема, (росіяни - ред.) фарбують у чорний колір світлі "Шахеди", щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих "модернізацій" і дає результат.
Нагадаємо, що в результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.
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