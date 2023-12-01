У пʼятницю, 1 грудня, Україна та Польща узгодили заходи для часткового відкриття кордону без порушення питань, пов'язаних з "транспортним безвізом". Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зустріч у Варшаві за участю представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства інфраструктури Польщі була проведена під головуванням Ядвіги Емілевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку.

Участь також брали представники Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Під час зустрічі сторони погодили низку заходів:

відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалося та не входило до порядку денного. Зазначено, що польські протестувальники настоюють на обмеженому функціонуванні пунктів пропуску "Угринів - Долгобичув" та "Нижанковичі - Мальховіце" лише для транспорту з реєстрацією в ЄС.

Однак такий підхід вважається неприйнятним для України та ЄС, оскільки його реалізація становитиме дискримінацію стосовно інших країн.

Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада.

Тим часом Міністерство відновлення спільно з DG MOVE працюють над рішеннями, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску.

Нагадаємо, союз перевізників Словаччини (UNAS) планує заблокувати пункт пропускуВишнє Німецьке на кордоні з Україною, починаючи з 1 грудня.