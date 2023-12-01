Україна продовжить реалізацію спільної програми грошової допомоги для багатодітних сімей, які мешкають у прифронтових районах, у партнерстві з ЮНІСЕФ. Заходи передбачають виплати для дорослих і дітей. Про це заявив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 1 грудня.

Разом із ЮНІСЕФ ми продовжуємо програму підтримки українських родин.

Глава уряду уточнив, що йдеться про виплати малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину.

Прем’єр-міністр висловив подяку міжнародним партнерам України за їхню допомогу у реалізації важливої програми для малозабезпечених багатодітних сімей в прифронтових районах.

Після початку військової агресії російської федерації проти України, ЮНІСЕФ розпочав масштабну гуманітарну програму "Спільно". Ця програма надає соціальні послуги та захист дітям та їхнім сім'ям.

В рамках програми основний акцент робиться на грошовій допомозі для сімей, які виховують трьох чи більше дітей, а також для родин, які мають дітей з інвалідністю.

Раніше ми писали про те, що у Києві планують з грудня виплачувати по 30 тисяч гривень новим мобілізованим.