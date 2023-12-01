Словацькі перевізники почали блокування КПП на кордоні з Україною - ДПСУ [ Редагувати ]
У пʼятницю, 1 грудня, словацькі перевізники почали блокування контрольно-пропускного пункту на кордоні з Україною. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
У ході взаємодії зі словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску Вишнє Нємецьке - Ужгород. Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники.
За наданими відомостями, блокування кордону може бути постійним.
Крім того, інформація вказує, що транспортні засоби, які виїжджають зі Словаччини, можуть отримувати пропуск по чотири в годину, і рух для гуманітарних вантажів, палива та інших важливих грузів не буде блокуватися.
Рух вантажівок в обраному напрямку, в'їзду в Словаччину, залишатиметься в штатному режимі.
У разі надходження від Словацької сторони іншої інформації повідомимо додатково. Наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває близько 900 вантажних транспортних засобів.
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