Європейський Союз та Україна вже перейшли до етапу "стратегічного партнерства" завдяки укладеній угоді про асоціацію між сторонами. Зараз на порядку денному - обговорення можливості членства України в ЄС. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

Глава Європейської ради прокоментував заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо "стратегічного партнерства" ЄС з Україною, замість подальшої підтримки її членства в Європейському союзі. У кулуарах саміту COP28 у Дубаї, Шарль Мішель у розмові з журналістами висловив своє ставлення до цих слів.

Ми маємо угоду про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною.

Шарль Мішель додав, що у грудні відбудуться "поглиблені дебати з 27 колегами" з метою висловлення оцінки та прийняття рішення щодо подальших переговорів щодо можливого вступу України до Європейського союзу.

Раніше ми писали про те, що конференція президентів Європейського парламенту публічно підтримала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.