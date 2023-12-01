Штучний інтелект вже давно став невід'ємною частиною сучасного фінансового сектору. Від банківських операцій до біржової торгівлі і страхування - скрізь застосoвyютьcя різноманітні інструменти та системи на основі AI. Про це пише фінансовий експерт та власник "Universal Finance Assistant" Олександр Лимар.

Багато хто все ще бачить в AI лише засіб автоматизації рутинних завдань, але насправдіпотенціал технології набагато ширший. Згідно з останніми дослідженнями, експерти наголошують, що AI стає справжньою стратегічною перевагою, та каталізатором розвитку всієї галузі.

Нещодавнє опитування, проведене bluQube підкреслює три ключові аспекти впливу ШІ.

Трансформація сектору: 32% бізнес-лідерів вважають, що ШІ кардинально змінює фінанси і бухгалтерію, роблячи її однією з найбільш динамічних сфер.

Полегшення рутини: Найбільшою перевагою ШІ вважається його здатність спрощувати повторювані та адміністративні завдання (42%).

Стратегічний розвиток: 35% респондентів відзначають можливість для фінансистів зайняти більш стратегічні позиції, тоді як 31% вбачають у ШІ сприяння переходу до консультативних ролей.

"Важливість штучного інтелекту в фінансах полягає не лише у спрощенні рутинних завдань, але й у відкритті нових стратегічних можливостей для фахівців. Ми стоїмо на порозі великих змін, де ШІ стає незамінним помічником у стратегічному плануванні та аналізі," - зазначає Олександр Лимар.

Незважаючи на очевидні переваги ШІ, існують побоювання серед професіоналів. 29% очікують потребу в перекваліфікації, а 9% побоюються заміни персоналу. Тим не менш, 63% опитаних висловили впевненість у інтеграції ШІ та його позитивному впливі на галузь. Фахівці, які вже використовують ШІ, підтверджують його ефективність у аналізі даних та відкриття нових можливостей для професійного розвитку.

За словами Олександра Лимара, який вже раніше аналізував тенденції впровадження ШІ у фінансовій сфері, ці результати підкреслюють важливість адаптації фахівців до нових реалій. ШІ не тільки розвиває фінансову сферу, але й створює нові можливості для розвитку професійних навичок та ролей.

Нагадаємо, раніше Олександр Лимар зазначав, що на Заході зміцнюється впевненість у життєздатності української економіки, більше того українці та національний бізнес демонструють феноменальну здатність до адаптації, відновлення та розвитку "попри все".