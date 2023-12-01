Народна депутатка IX скликання від партії "Європейська солідарність" Софія Федина стало мамою. Про це повідомив її колега Олексій Гончаренко.

Маю для вас неймовірно круту новину! В моєї колеги, депутатки Софії Федини сьогодні народився хлопчик! Народився ще один справжній козак!

Софія Федина не афішує своє особисте життя. Відомо, що вона незаміжня, але має тривалі стосунки з чоловіком на ім’я Олег. Це перша дитина у пари.

За деякими даними, обраницею депутатки є ветеран АТО/ООС Олег Король. Про це свідчать кілька спільних фото в соцмережі.

Софія Федина - українська співачка, телеведуча, політична і громадська діячка, член Президії Світової федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародниця.

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету ім. Франка.

26 жовтня 2019 Софія разом з військовою Марусею Звіробій в одній із львівських кав'ярень записала відеозвернення до президента Зеленського, яке було розцінене органами влади як погроза життю президента.

У лютому 2020-го Федину викликали до ДБР з метою вручити підозру щодо кримінальної справи проти неї. 10 березня Печерський суд Києва обрав депутатці особисте зобов'язання як запобіжний захід у рамках справи про можливі погрози. 12 травня ДБР завершило розслідування, продовживши Федині запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Батьківщини" Віталій Данілов написав заяву про складання мандату.