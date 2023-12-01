Кабінет міністрів України продовжив програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Щомісячну доплату до пенсії отримуватимуть пенсіонери:

виповнилося 80 років і більше - 570 грн.

75-80 років - 456 грн.

70-75 років - 300 грн.

З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни уряд проведе індексацію пенсій.

Згідно з проєктом держбюджету-2023, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2 093 грн).

Нагадаємо, уряд анонсував бальну систему нарахування пенсій: як це працюватиме.