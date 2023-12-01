Українці, які досягли 70 років, щомісячно отримуватимуть доплату до пенсії - Шмигаль [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України продовжив програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Щомісячну доплату до пенсії отримуватимуть пенсіонери:
- виповнилося 80 років і більше - 570 грн.
- 75-80 років - 456 грн.
- 70-75 років - 300 грн.
З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни уряд проведе індексацію пенсій.
Згідно з проєктом держбюджету-2023, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2 093 грн).
Нагадаємо, уряд анонсував бальну систему нарахування пенсій: як це працюватиме.
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