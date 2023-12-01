Народний депутат Максим Єфімов вирішив достроково припинити свої повноваження депутата і скласти мандат. Про це він повідомив у Facebook.

Максим Єфімов - безпартійний, був обраний як самовисуванець за 48-м округом у Краматорську. Входив до групи "Відновлення України" (був її головою), а до цього - "Довіра".

За словами Єфімова, зараз він зайнятий справами міста, яке знаходиться неподалік від лінії фронту.

"З першого дня великої війни команда Краматорської міської ради у режимі 24/7 організовує життєдіяльність громади. У співпраці з обласною владою й тисячами містян ми збудували ключовий прифронтовий вузол країни. Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових.

Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів - найціннішого активу української Перемоги.

Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними...

Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України...

Це рішення дозволить мені зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини й загалом - України", - написав Єфімов.

У 2019 році Максим Єфімов, який тоді він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", придбав конгресно-виставковий центр Парковий у Києві, відомий як вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича. Формальним власником об'єкта стала мати політика.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Батьківщини" Віталій Данілов написав заяву про складання мандату.