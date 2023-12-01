Звільнені з полону захисники та родини військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів отримають по 100 000 грн. Про це повідомило Мінреінтеграції.

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції: 18 мільйонів гривень спрямовані на виплати полоненим.

На своєму засіданні 1 грудня Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл 18 млн грн з бюджету Мінреінтеграції на 2023 рік. Ці кошти будуть перенаправлені з інших бюджетних програм Міністерства на виплати грошової держдопомоги звільненим із полону та сім’ям полонених.

За рахунок вказаного перерозподілу видатків Мінреінтеграції зможе здійснити 180 виплат по 100 тис. грн звільненим з полону або сімʼям тих, хто ще в полоні.

У жовтні президент Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону. Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Відтоді росіяни блокують процес.